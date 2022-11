Maverick Viñales (12.): «Das Bike kommt nicht voran» 05.11.2022 - 09:03 Von Tim Althof

© Gold & Goose Maverick Viñales

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales war am Freitag in Valencia mit der Rundenzeit zufrieden, aber das Bike hat weiterhin Schwächen im Bereich des Grips am Hinterrad. Am Samstag will er eine Lösung finden.