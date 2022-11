Yamahas Massimo Meregalli: «Etwas ist schiefgelaufen»

MotoGP-Vizeweltmeister Fabio Quartararo wurde am Testtag 9.

Yamaha fehlte beim Test in Valencia das nötige Quäntchen beim Top-Speed. Teamdirektor Massimo Meregalli zeigte sich nach dem Testtag allerdings nicht besorgt.

Nach dem Testtag auf dem Circuit Ricardo Tormo, der zwei Tage nach dem Saisonfinale in Valencia abgehalten wurde, haderte Monster Energy Yamaha MotoGP vor allem mit einem Problem: Dem Motor. Fabio Quartararo fehlten auf Top-Speed-Spitzenreiter Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) mit 327,4 zu 335,4 km/h unter dem Strich acht km/h.

Teamdirektor Massimo Meregalli gab am Testtag gegenüber «motogp.com» an, dass sich die Japaner beim Top-Speed mehr erwartet hätten und das Team nicht verstehen könne, warum die gesetzten Erwartungen nicht erfüllt wurden. Allerdings versicherte der Italiener: «Jetzt werden die Daten ausgewertet, um zu verstehen, warum das passiert ist. Denn als Cal Crutchlow in Jerez getestet hat, hat er uns vermittelt, dass der Motor Leistung hat. Heute muss irgendwas schiefgelaufen sein.»

«Leider reicht ein Tag nicht aus, um alle Daten zu prüfen. Wir hatten über den Tag verteilt ein intensives Programm und mussten uns auch der Aerodynamik und dem Chassis des Bikes widmen», führte Meregalli fort.

«Besorgt sind wir aufgrund des Testtages allerdings nicht. Denn wir haben in Barcelona gute Ergebnisse erzielt. Auch die Resultate aus Misano, Motegi und Jerez stimmten. Wir haben nach Misano sogar ein Update gebracht. Zwar hat uns heute etwas gefehlt, besorgt sind wird aber nicht. Wir werden erstmal die Motordaten prüfen, dann haben wir noch vor Weihnachten in Japan einen Test vor uns», schloss Meregalli ab und erklärte, dass der jetzige Motor zu 85 Prozent dem entspreche, der für die Saison 2023 zum Einsatz kommen wird.

Yamaha lag beim Top-Speed allerdings nicht nur gegen Ducati zurück. Denn das schnellste japanische Bike war die Honda mit Márc Márquez am Steuer. Der Spanier wurde mit 332,1 km/h ertappt. Maverick Viñales (Aprilia Racing) raste mit 330,5 km/h die Start-und-Ziel-Gerade entlang. Auch KTM war schneller als Yamaha. Brad Binder ließ sich mit 328,9 km/h blitzen.

Quartararo spulte am Testtag 92 Runden ab, Teamkollege Franco Morbidelli kam auf 88 Umläufe.

© Gold & Goose Raúl Fernández und Miguel Oliveira © Gold & Goose Michele Pirro © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Alex Rins Zurück Weiter

Valencia-Test, MotoGP (8.11.):

1. Marini, Ducati, 1:30,032 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,225 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,230

4. Oliveira, Aprilia, + 0,335

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,366

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,451

7. Brad Binder, KTM, + 0,464

8. Martin, Ducati, + 0,544

9. Quartararo, Yamaha, + 0,546

10. Bastianini, Ducati, + 0,560

11. Zarco, Ducati, + 0,594

12. Bagnaia, Ducati, + 0,623

13. Marc Márquez, Honda, + 0,644

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,659

15. Álex Márquez, Ducati, + 0,680

16. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,725

17. Miller, KTM, + 0,755

18. Mir, Honda, +0,882

19. Nakagami, Honda, + 1,049

20. Rins, Honda, +1,196

21. Raúl Fernández, Aprilia, +1,308

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,698

23. Pirro, Ducati, + 2,773