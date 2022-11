Wie CryptoDATA Partner des RNF-Aprilia-Teams wurde

Darryn Binder: Optisch war die Farbgebung von Neonfarben gezeichnet; dieser Auftritt fand am Renntag in Valencia statt

Das neue Aprilia-Kundenteam stand nach dem Rückzug von Sponsor WithU vor einer ungewissen Zukunft. Der Deal mit CryptoDATA Tech sicherte dem Team von Razlan Razali das Überleben. Die Fahrer: Oliveira und Raúl Fernández.

Als RNF Racing, Nachfolger des Sepang International Circuit Racing Teams, als Yamaha-Kundenteam mit Hauptsponsor WithU beim Saisonauftakt 2022 in Katar am 6. März am Start stand, hielt die finanzielle Stabilität des italienischen Energiekonzerns für rund einen Monat an. Denn aufgrund des Ukraine-Krieges schossen die Preise an den Strombörsen ins Unermessliche. Im Zuge der finanziellen Unsicherheit zogen die Italiener im September die Reißleine, der Rennstall von Razlan Razali stand zum zweiten Mal binnen 13 Monaten ohne Titelsponsor da.

Doch aus der vorübergehenden Not entwickelte sich ein Glücksfall für RNF-Boss Razlan Razali. Denn mit dem Unternehmen CryptoDATA Tech, das nichts mit Kryptowährungen zu tun hat, sondern in der IT-Sicherheitsbranche tätig ist, wurde nicht nur das finanzielle Aus verhindert, sondern der Wechsel von Yamaha zu Aprilia vollzogen.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com arbeitete Razali die Saison 2022 auf. Der Malaysier erklärte: «Es war in jeder Hinsicht ein sehr herausforderndes und schwieriges Jahr für uns. Von den Ergebnissen der Fahrer, über den Wechsel von Yamaha zu Aprilia bis hin zum Rückzug unseres Partners WithU. Das brachte uns in große Schwierigkeiten, denn das Team ist zu 80 bis 90 Prozent von den Sponsoren abhängig. Aber als kurz vor dem Aragón-Wochenende die Nachricht über den Rückzug von WithU herauskam, trafen wir uns in Aragón am Samstag mit CryptoDATA Tech. Sie hörten von unseren Problemen, die wir mit WithU hatten. Und zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass sie bereits Dorna-Partner und keine Kryptowährung waren.»

«Noch am Samstag in Aragón war die Rede davon, dass sie unser neuer Titelpartner werden könnten. Am Sonntag waren sie dann unsere Gäste im VIP-Village. Das nächste Treffen mit ihnen entwickelte sich zu etwas anderem und aufregendem», führte der Teambesitzer weiter aus.

Das Aufregende war in diesem Fall nicht nur ein Sponsorshipdeal, sondern der Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an RNF-Team. Eine Neuheit im MotoGP-Paddock ist die Herangehensweise von CryptoDATA Tech allerdings nicht. Denn Generatorenhersteller Pramac besitzt das Ducati-Kundenteam. Pramac-Firmenchef Paolo Campinoti besitzt den erfolgreichen MotoGP-Rennstall mit den Piloten Johann Zarco und Jorge Martin seit 2005 zu 100 Prozent und fungiert gleichzeitig als dessen Betreiber.

Aber Razali hält den Deal von RNF und CryptoDATA Tech trotzdem für ein neues Geschäftsmodell und sogar für eines, welches das Potenzial hat, Dinge ganz anders zu machen.

«Die CryptoDATA-Verantwortlichen haben uns ein Angebot gemacht, Anteilseigner des Teams zu werden», führte Razali aus. «Sie wollten investieren, weil es für sie und ihre Gruppe von Firmen und Marken mehr Sinn macht, nicht nur ein Titelpartner zu sein. Also setzten wir die Gespräche fort, obwohl es zu diesem Zeitpunkt bereits einen Handschlag gab. Wir haben eine kurze Due-Diligence-Prüfung durchgeführt. Sie kamen nach Malaysia, wir haben alles geklärt und im Grunde wurde der Deal beim Sepang-GP abgeschlossen. Wir haben dann die Ankündigung in Valencia gemacht.»

Optisch ließ sich der Sponsorwechsel klar erkennen. Denn die Yamaha-Bikes von Cal Crutchlow und Darryn Binder zeichneten sich am Renntag in Valencia nicht mehr durch das gewohnte Blau-Orange-Schwarz aus, sondern durch die Farbtöne neongelb, orange, rot und schwarz.

Allerdings soll der Deal mit CryptoDATA Tech nicht nur als Hingucker fungieren, sondern auch seinen Zweck erfüllen. Razali ging ins Detail: «Wir haben bereits die fünf wichtigsten Dinge identifiziert, die wir tun wollen, um die Erfahrung der Gäste in der Hospitality zu verbessern, den Wert des Teams zu steigern und ein Geschäft rund um die MotoGP zu schaffen. Eine Wertschöpfung, die das Team und sein Geschäft ergänzt.»

Um seine Position als Teamprinzipal muss sich Razali allerdings keine Sorgen machen. Der Malaysier versicherte: «Natürlich erfordert der Eigentümerwechsel nicht nur die Zustimmung der Dorna, sondern die Dorna hat diese Zustimmung an bestimmte Bedingungen geknüpft. Darunter eine finanzielle Garantie bis 2026 und dass ich bis 2026 und darüber hinaus Teamchef bleibe.»

Während Razali im sportlichen Bereich des Teams weiter das Sagen haben wird, wird CryptoDATA Tech das letzte Wort in punkto Marketing und Sponsoring haben.

In der Saison 2023 wird das einzige Aprilia-Kundenteam offiziell unter dem Namen «CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team» mit den Fahrern Raúl Fernández und Miguel Oliveira an den Start gehen.