MotoGP-Champion Bagnaia wird Ehrenbürger von Pesaro

Der MotoGP-Titelgewinn von Pecco Bagnaia wird in Italien von allen Seiten viel beachtet. Nun kündigte auch seine Wahlheimat Pesaro eine besondere Ehrung für den 25-jährigen Ducati-Star an.

Francesco «Pecco» Bagnaia ist der erste italienische Weltmeister in der MotoGP-WM seit Valentino Rossi im Jahr 2009. Noch historischer ist die Tatsache, dass der Ducati-Werksfahrer als erster Italiener auf einem italienischen Fabrikat seit Giacomo Agostini im Jahr 1972 (damals auf MV Agusta) den Titel in der Königsklasse der Motorrad-WM holte.

Das wird in Italien auf allen Ebenen anerkannt und gefeiert: Bagnaia erhielt bereits das Goldene Halsband («Collare d'Oro») vom Nationalen Olympischen Komitee Italiens. Außerdem wurde er gemeinsam mit einer Ducati-Ordnung auch schon von Sergio Mattarella, Italiens Staatspräsidenten, im Quirinalspalast in Rom empfangen.

Damit nicht genug: Auf Vorschlag von Bürgermeister Matteo Ricci wird Pecco bald zum Ehrenbürger von Pesaro ernannt. «Wir alle haben uns über seinen außergewöhnlichen Erfolg gefreut, der den italienischen Motorradsport nach vielen Jahren wieder an die Spitze gebracht hat», erklärte Ricci dazu. «Bagnaia ist ein Talent, das unter der Anleitung des Größten aller Zeiten, Valentino Rossi, auf unserem Territorium gewachsen ist, das sich einmal mehr als Land der Rennfahrer und Motoren präsentiert.»

Der 25-jährige MotoGP-Weltmeister stammt zwar aus Chivasso bei Turin, er zog aber schon 2014 in die Nähe von Mentor Valentino Rossi in die Provinz Pesaro und Urbino. «Die Ehrenbürgerschaft ist die passende Anerkennung für einen Champion, der sich dazu entschlossen hat, in Pesaro zu leben, und gleichzeitig eine Möglichkeit, um die Kommunikations- und Tourismusstrategie der Stadt zu unterstreichen», ergänzte Ricci.

Noch steht nicht fest, wann Bagnaia die Ehrenbürgerschaft offiziell verliehen wird. Geplant ist laut dem Bürgermeister aber ein großes Fest, bei dem auch die Gemeinde Tavullia mit einbezogen werden soll.

Pesaro, übrigens die italienische Kulturhauptstadt 2024, ehrte in diesem Jahr schon Valentino Rossi mit einem riesigen Helm.

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1. Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.