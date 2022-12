Takaaki Nakagami (Honda): «2023 mehr Gelegenheiten»

Takaaki Nakagami beendete seine fünfte Saison in der Königsklasse MotoGP nur auf dem 18. WM-Rang. Nach der jüngsten Hand-OP trainiert der LCR-Mann inzwischen wieder, auch im Hinblick auf die Sprintrennen.

Der ersehnte erste MotoGP-Podestplatz war für Takaaki Nakagami 2022 außer Reichweite. Seine persönliche Bestleitung der Saison waren zwei siebte Plätze in Jerez und Le Mans. Mit gerade einmal 46 Punkten aus 17 Rennen (in Thailand, Australien und Malaysia fehlte er verletzungsbedingt) landete der 30-jährige Japaner in der Endabrechnung auf WM-Rang 18. Dennoch wurde sein Vertrag um ein Jahr verlängert, mit Moto2-Vizeweltmeister Ai Ogura drängt für die Zukunft aber ein junger Landsmann in die Königsklasse nach.

Nakagami weiß, dass er sich steigern muss. Beim «Honda Motorsports Announcement 2023» versprach er auf der Bühne, in der kommenden Saison seine maximale Performance abzurufen: «In der abgelaufenen Saison erlitt ich ein paar Verletzungen, aber ich möchte die Saison 2023 zu meiner bisher besten machen. Darauf bereite ich mich vor», erklärte der LCR-Idemitsu-Fahrer.

«Wir sind jetzt in der Off-Season, aber ich habe im Hinblick auf den Sepang-Test schon mit dem Training begonnen. Ich bereite mich vor, damit wir die Saison in großartiger Verfassung beginnen können», betonte «Taka», der sich vor drei Wochen der insgesamt dritten OP an seinen in Aragón verletzten Fingern der rechten Hand unterzogen hatte.

Die körperliche Fitness ist auch im Hinblick auf das neue Format, das 2023 in der MotoGP-WM eingeführt wird, von großer Bedeutung: «Es wird am Samstag ein Sprintrennen über die halbe Renndistanz des Sonntags geben. Wir haben also 21 Grand Prix, mit den Rennen am Samstag werden es total 42 Rennen sein, die ich bestreite. Das ist viel, bedeutet gleichzeitig aber auch mehr Möglichkeiten, die Ziele zu erreichen. Ich hoffe, dass die Fans das veränderte Format genießen werden.»

MotoGP-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.