Vorverkauf Mugello 2023: «Leidenschaft neu erwecken»

In Mugello soll die Leidenschaft wieder aufblühen

Die Veranstalter des Mugello-GP setzen nach dem diesjährigen Zuschauerdebakel für 2023 unter anderem bei den Ticketpreisen an. Der Vorverkauf beginnt heute.

Der Italien-GP galt jahrelang als Publikumsmagnet. «Al Mugello non si dorme», in Mugello schläft man nicht, behaupteten die italienischen Fans nicht ohne Stolz. Nach der Absage für 2020 und dem Geisterrennen 2021 wurde 2022 eine Rückkehr zur Normalität angestrebt. Tatsächlich erlebte der «Gran Premio d’Italia Oakley» 2022 aber ein Zuschauerdebakel.

Obwohl Valentino Rossis legendäre Startnummer 46 in Mugello zurückgezogen wurde und sich der neunfache Weltmeister deswegen zumindest am Samstag kurz den Fans zeigte und obwohl Ducati (inklusive italienischen Hoffnungsträgern) und Aprilia vorne mitmischten, war die Bilanz am Ende ernüchternd:

Freitag: 10.815 Zuschauer

Samstag: 19.602 Zuschauer

Sonntag: 43.661 Zuschauer

Total an drei Tagen: 74.078 Zuschauer

Zum Vergleich: Zwei Wochen zuvor hatten total 225.000 Fans den Circuit Bugatti von Le Mans in einen Hexenkessel verwandelt. Und in Mugello wurden 2019 – vor Corona und dem Rossi-Rücktritt – noch insgesamt 139.000 Zuschauer gezählt.

Ein weiteres Zuschauerdebakel kann sich das «Autodromo Internazionale del Mugello» nicht leisten, sonst könnte die Dorna den Mugello-GP künftig sogar aus dem Kalender streichen.

Unter dem Motto «Die Leidenschaft neu erwecken» präsentierten die Organisatoren nun die Vorverkaufskampagne für 2023. Versprochen wird rund um das Rennwochenende (9. bis 11. Juni) ein «Woodstock-Festival der Motoren» mit einem großen Rahmenprogramm (Aperitivo, Musik und Konzerte).

Außerdem nimmt das Autodromo eigenen Aussagen zufolge auf die aktuelle wirtschaftliche Lage Rücksicht: Die angepasste Preisliste ist online unter mugellocircuit.com einsehbar, dazu gibt es eine Reihe von Vorverkaufsangeboten.

Bis zum 15. Januar kostet beispielsweise ein Stehplatztickets («Prato 58») für den Freitag 28 Euro, für den Renntag 55 Euro, für das Wochenende 76 Euro und für alle drei Tage 92 Euro. Tribünenkarten gibt es für das Wochenende (Samstag und Sonntag) ab 132 Euro.

Zudem setzt man auf die Jugend: In Begleitung eines Erwachsenen bekommen alle Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren zum symbolischen Preis von einem Euro Zutritt zum Stehplatzbereich.

Für alle zwischen 16 und 18 Jahren ist ein Rabatt von 20 Prozent auf jegliche Karten-Varianten vorgesehen. Frauen sparen 10 Prozent.

Der Vorverkauf startet am heutigen 19. Dezember auf ticketone.it.

Der MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert