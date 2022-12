Zum Abschied ein Geschenk: Suzukis Höhepunkte ab 2015

Alles hat ein Ende, so ist das auch in der MotoGP. Das Suzuki-Werksteam wird Ende dieses Jahres zugesperrt, Fahrer und Teammitglieder mussten sich nach neuen Möglichkeiten umsehen. Ein Rückblick auf die Jahre.

Es war für alle im MotoGP-Fahrerlager ein Schock, als die Nachricht vom Suzuki-Rückzug aus der MotoGP-Klasse nach dem Jerez-Test im Mai an die Öffentlichkeit gelang. Der Hersteller aus Japan möchte sich in Zukunft um andere Themen kümmern und beendet deshalb alle werksseitigen Tätigkeiten im internationalen Motorsport zum Ende des Jahres.

Somit standen mehr als 40 Teammitglieder sowie die zwei Fahrer Joan Mir und Alex Rins ohne Job für 2023 da. Die Piloten erlebten anschließend auch sportlich eine schwierige Saison mit Verletzungen, Enttäuschungen und schlechten Ergebnissen.

Doch beide Fahrer ergatterten ein Motorrad für die kommende MotoGP-Saison, Rins wird bei LCR-Honda fahren, Mir an der Seite von Marc Márquez im Repsol-Honda-Werksteam. Auch die meisten Mitarbeiter des Suzuki-Teams haben bereits eine neue Anstellung für die Zukunft gefunden.

Mit den guten Nachrichten im Hintergrund drehte auch Rins am Ende der Saison noch einmal auf. Der Spanier sorgte mit einem Sieg in Australien für grenzenlosen Jubel im Team und bei den Fans. Als Rins dann auch beim Saisonfinale, dem letzten Rennen der GSX-RR in der «premier class», einen beeindruckenden Sieg feierte, wurde die Geschichte vom Suzuki-Aus in der MotoGP abschließend zu einem Märchen mit Happy End.

Kurz vor Weihnachten erreichte auch die SPEEDWEEK.com-Redaktion eine der letzten Meldungen des Suzuki-Teams. Darin enthalten waren die fröhlichen Weihnachtsgrüße und ein Hinweis auf das «Suzuki MotoGP Book 2022».

Dieses Buch ist im PDF-Format auf der Webseite von Suzuki zu finden und für MotoGP-Liebhaber sehr empfehlenswert. In 238 Seiten wird mit genialen Bildern und atemberaubenden Geschichten auf die letzten acht Jahr von Suzuki seit dem Comeback 2015 geschaut. Der Fokus liegt auf der finalen Saison 2022 mit den zwei denkwürdigen Siegen von Rins. Ein abschließender Dank am Ende des Buchs ist ebenso enthalten wie einige bewegende Worte von Teammanager Livio Suppo.

Hier geht es direkt zum Buch!