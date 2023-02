Fabio Quartararo (17.): «Das größte Fragezeichen»

Eigentlich lobte Fabio Quartararo beim MotoGP-Test in Sepang die Fortschritte von Yamaha, auf Zeitenjagd blieb die Verbesserung dann aber aus. Das macht dem Vizeweltmeister Sorgen.

Fabio Quartararo war am Sonntag neben Miguel Oliveira (Aprilia) der einzige Stammfahrer, der seine persönliche Bestzeit zum Abschluss des Sepang-Tests nicht mehr verbesserte. In der kombinierten Zeitenliste fand sich der Yamaha-Star auch deshalb nur auf Rang 17 wieder. Am Sonntag landete er gar nur auf dem 19. Platz.

«Ich habe gemischte Gefühle», lautete Fabios Fazit. «Ich bin ziemlich glücklich mit dem Top-Speed, das hatte ich mir ja schon lange gewünscht. Wir hatten viele Dinge zu testen, auch das hatte ich gefordert, deshalb bin ich ziemlich glücklich. Das Gefühl am Sonntag war aber nicht in allen Bereichen großartig.»

Zur Erinnerung: Am Samstag verzeichete Quartararo einen Höchstwert von 335,4 km/h. Für die höchsten Top-Speed-Wert des dreitägigen Tests sorgten am Sonntag Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati) und die zwei Aprilia-Werksfahrer mit je 337,5 km/h.

«Auf gebrauchten Reifen bin ich super glücklich. Mit fast 20 Runden auf dem Reifen bin ich noch 2:00 min gefahren. Mit dem frischen Reifen war es dann aber ein Albtraum», seufzte der Weltmeister von 2021. «Wir müssen herausfinden, warum wir mit dem frischen Reifen keinen Schritt nach vorne machen können. Und wir wissen, dass das Qualifying jetzt mit den Sprintrennen das Wichtigste ist. Im Moment schaffen wir es nicht, mit frischen Reifen einen Schritt nach vorne zu machen. Im Vorjahr hatten wir hier im Qualifying auch Mühe, das ist aber nicht der Grund dafür, dass wir eine Sekunde hinten sind. Es sieht nicht so gut aus, hoffentlich finden wir in Portimão eine Lösung.»

Was fehlt im Qualifying-Modus? «Das versuchen wir zu verstehen, das ist das Problem», antwortete der 23-jährige Franzose. «Wenn ich nicht auf den Monitor schaue und die Zeiten nicht sehen, habe ich das Gefühl, dass ich eine tiefe 1:58 min gefahren bin. Dann schaue ich mir aber die Rundenzeit an und tatsächlich fahre ich 1:59 min. Und ich frage mich: ‚Was ist los?‘ Denn es ist nicht so, dass mir überall der Vorderreifen wegrutscht oder mir der Grip fehlen würde. Ich weiß nicht, was passiert. Das ist das größte Problem und das größte Fragezeichen.»

«Ich habe das Gefühl, dass wir im Qualifying in jedem Jahr so sehr nachlassen. 2019 habe ich in meinem ersten Jahr viele Pole-Positions geschafft, es wurden dann immer weniger – und jetzt ist es unmöglich. Und das Schlimmste ist, dass wir nicht wissen, warum es so ist», bedauerte Quartararo.

Abgesehen von der Zeitenjagd war der letztjährige Vizeweltmeister aber zufrieden? «El Diablo» grübelte kurz und erklärte dann: «Natürlich müssen wir uns noch stark verbessern, aber ich bin mit 18 Runden auf dem Reifen 2:00 min tief gefahren. Das war schneller als meine beste Runde im Rennen hier in Sepang. Ich kann also glücklich sind, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Bedingungen ganz anders sind. Es war nicht so schlecht, aber sobald wir den frischen Reifen holen, geht es mit dem Gefühl bergab. Das müssen wir natürlich lösen, weil ich glaube, dass im Kampf um den Sieg 80 Prozent das Qualifying ausmachen.»

Übrigens: Die eigentlich geplanten Aero-Vergleichstests mussten auf den Portimão-Test (11. und 12. März) verschoben werden, weil die Yamaha-Truppe am Sonntag der Arbeit an Elektronik und Motor den Vorzug gab.

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)