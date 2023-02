Miguel Oliveira: «Muss KTM-Gewohnheiten ablegen»

Nach einem starken Auftritt am Samstag beendete Miguel Oliveira den Sepang-Test am Sonntag als 15. Der RNF-Aprilia-Pilot verlässt Malaysia mit gemischten Gefühlen und erklärt, worin ihm Teamkollege Fernández voraus ist.

Miguel Oliveira war am Samstag in Sepang die zweitschnellste Zeit gelungen, jedoch war er am finalen Testtag neben Fabio Quartararo (Yamaha) der einzige Pilot, der seine Zeit nicht noch einmal verbesserte. Der RNF Aprilia-Fahrer landete daher mit seiner Samstags-Zeit von 1:58,839 min auf Gesamtrang 15, während sein neuer Teamkollege Raúl Fernández den Test als Elfter abschloss.

«Ich habe gemischte Gefühle. Ich habe viel Arbeit in das Bike gesteckt, jedoch hat sich der letzte Zeitenangriff nicht natürlich angefühlt. Ich habe versucht, etwas zu erzwingen und konnte dadurch den neuen Reifen nicht nutzen. Das war etwas frustrierend», lauteten die ersten Worte des Portugiesen, der 2023 nach vier Jahren bei KTM auf die RS-GP wechselt. «Unser Potenzial ist höher als das, was die Ergebnislisten gezeigt haben», beschwichtigte er die Tatsache, dass er von den vier Aprilia-Fahrern im Feld in der kombinierten Zeitenliste der langsamste war.

In Hinblick auf die Weltmeisterschaft übte sich der 28-Jährige in Zurückhaltung. «Ich habe keine Ahnung, wer am Ende das Rennen macht. Nach dem Test bin ich nur noch verwirrter. Die Ducati-Bikes sind gut, es wird eine sehr aufregende Saison werden.»

Während das Werksduo Aleix Espargaró und Maverick Viñales auf dem 2023er Aprilia-Modell unterwegs ist, ist das RNF Team mit 2022er Bikes ausgestattet worden. «Ich habe noch keine 2023er Teile getestet», kommentierte Oliveira und betonte: «Ich weiß auch nicht, ob diese besser sind. Unser Fokus sollte darauf liegen, das Beste aus unserem aktuellen Paket herauszuholen.»

Espargaró hatte sich bereits positiv über das zusätzliche Datenmaterial des Kundenteams geäußert und auch Oliveira freute sich über den Informationsaustausch beider Teams. «Ich habe viel von Aleix und Mavericks Daten gelernt, aber auch von Raúl. Raúl ist lediglich ein Jahr mit der KTM gefahren und hatte dadurch, im Gegensatz zu mir, seinen Fahrstil noch nicht vollständig umgestellt. Ich muss hingegen noch einige Gewohnheiten ablegen, die ich mir in den letzten vier Jahren bei KTM angewöhnt habe. Denn diese funktionieren auf der Aprilia nicht.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

