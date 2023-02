Pecco Bagnaia mit 337,5 km/h: «Mehr Topspeed hilft»

MotoGP-Champion Pecco Bagnaia ist zuversichtlich, dass die Ducati GP23 als Gesamtpaket stärker und weniger kritisch als die letztjährige Maschine sein wird.

Die Weltmeisterschaft 2022 gewann Pecco Bagnaia mit seiner Ducati 17 Punkte vor Yamaha-Star Fabio Quartararo. Der Italiener stand in 20 Rennen zehnmal auf dem Podest, siebenmal zuoberst. Doch bei einem Viertel der Veranstaltungen ging er auch leer aus.

Das erste Kräftemessen der Saison 2023 gab es von Freitag bis Sonntag in Sepang/Malaysia. Luca Marini sorgte auf der letztjährigen Ducati GP22 mit 1:57,889 min für die Bestzeit, Bagnaia reihte sich mit dem neuen Motorrad 0,080 sec dahinter auf Platz 2 ein.



Zum Vergleich: Beim Malaysia-GP 2022 fuhr Jorge Martin in 1:57,790 min auf die Pole-Position. Sein Rundenrekord aus dem MotoGP-Rennen steht bei 1:59,634 min.

«Beim letzten Test der 2021er-Saison in Jerez sah es so aus, als wäre das neue Motorrad unglaublich», erinnerte sich der 26-Jährige. «Dann kamen wir nach Sepang und das Gefühl war nicht das beste. Dann haben wir viel gearbeitet – jeder kennt die Geschichte. Dieses Jahr fühle ich mich seit dem ersten Rausfahren großartig auf dem Motorrad. Wir sind bereits sehr nahe an der Spezifikation von 2022 dran, in welcher vier Jahre Entwicklung stecken. Das ist eine gute Sache, darüber können wir glücklich sein. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder einzelne Aspekt der neuen Version besser ist. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt.»

Bagnaia, der am Sonntag auf die neueste Ducati-Verkleidung mit der langgezogenen Stufe an der Seite verzichtete und den neuen Motor ausführlich testete, sorgte mit 337,5 km/h für den höchsten Topspeed-Wert.



«Es ist nicht so, dass ich den höchsten Topspeed unbedingt brauche, aber er hilft», grinste der Mann mit der Startnummer 1. «Wichtig ist, dass der Topspeed bei uns nicht auf Kosten des Handlings geht. Unser letztjähriges Motorrad war auf einem sehr guten Level – und mit dem neuen Motor haben wir sogar höheren Topspeed. Jetzt schauen wir, dass wir in der Beschleunigung mindestens so gut sind wie letztes Jahr – oder besser. Diesbezüglich ist uns am Samstag ein guter Schritt nach vorne gelungen. Das ist auch wichtig, wenn es nass ist, dann muss der Motorcharakter in der Beschleunigung besonders sanft sein.»

Bagnaia kann bis heute nicht genau nachvollziehen, was ihm in einigen Rennen im Vorjahr das perfekte Gefühl geraubt hat. «Vermutlich war das eine Kombination verschiedener Dinge», grübelte der 11-fache MotoGP-Sieger. «Im neuen Motor sind einige Bauteile anders, auch die Balance des Motorrads haben wir geändert. Es sind viele Dinge. Letztes Jahr bin ich im Nassen in der Beschleunigung manchmal gestrauchelt, das funktioniert jetzt sehr gut.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)