Maverick Viñales (3.): «Aero-Teile an der Schulter!»

Nach Platz 3 beim Portimão-Test am Samstag scherzte ein gut gelaunter Maverick Viñales über Aprilias Aerodynamik-Experimente. Am Vormittag fabrizierte der Spanier einen Sturz, dessen Hergang er anschließend erklärte.

Bei der Aprilia-Teampräsentation am Freitag machte Maverick Viñales deutlich, dass er sich zum Favoritenkreis im Kampf um die diesjährige MotoGP-Krone zählt. Am ersten von zwei Testtagen auf dem Autodromo Internacional do Algarve unterstrich er diese Ambitionen mit der drittschnellsten Zeit. Der WM-Elfte des Vorjahres umrundete die 4,592 km lange Piste an der Algarve in 1:39,025 min und war damit 0,254 sec langsamer als Spitzenreiter Pecco Bagnaia (Ducati). «Wir sind auf einem guten Weg. Für uns ist alles klar, wir wollen, dass das erste Rennwochenende startet», strotzte der 28-jährige Spanier vor Selbstbewusstsein.

Doch Viñales blieb nicht fehlerfrei. Am Vormittag musste er einen Sturz einstecken, bei dem er unverletzt davonkam. «Beim Sturz bin ich übers Limit gegangen, denn bin mit zu viel Geschwindigkeit und zu viel Schräglage in die Kurve gekommen.» Doch er beteuerte: «Dadurch habe ich das Limit ausgelotet und war anschließend sogar an meiner Sturzstelle noch schneller.»

Wie bereit beim IRTA-Test in Sepang greift das Werk aus Noale auch in Portimão tief in die Trickkiste und präsentierte seinen Fahrern einige neue Aerodynamik-Teile. «Als nächstes testen wir Aerodynamik-Teile an der Schulter», scherzte Viñales über Aprilias Experimentierfreude und ergänzte: «Man merkt die Unterschiede, speziell bei den Teilen, die den Anpressdruck beeinflussen. Natürlich gibt es positive Aspekte und weniger positive Dinge. Am Sonntag werden wir herausfinden, welche Teile am besten funktionieren.»

Aprilias intensive Arbeit im Windkanal scheint sich auszuzahlen, denn neben vier Ducati-Fahrern fanden sich am Samstag mit Viñales, Raúl Fernández und Miguel Oliveira drei Aprilia-Asse in den Top-7.

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000