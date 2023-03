Portimão-Test, 15 Uhr: Quartararo 2., Marc Márquez 9.

Weltmeister Pecco Bagnaia führt das MotoGP-Feld in Portimão an

Die neuen Flügel an Morbidellis Yamaha M1

Ducati und Aprilia dominieren den letzten Wintertest vor dem MotoGP-Auftakt in Portimão weiterhin, aber Yamaha-Hoffnungsträger Fabio Quartararo kämpft. Marc Márquez (Honda) erstmals in den Top-10.

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia bestätigte seine Samstagsbestzeit auch am Sonntag, zweieinhalb Stunden vor Schluss führte er die Zeitenliste mit einer 1:38,154 min an. Damit lag der Weltmeister auf der neuen Ducati GP23 bereits 0,571 sec unter seinem eigenen All-Time-Lap-Record aus dem Jahr 2021, einer 1:38,725 min.

Ebenfalls unter dieser Marke blieben auf dem Achterbahnkurs an der Algarve Fabio Quartararo, Johann Zarco, Alex Márquez, Jorge Martin, Aleix Espargaró, Miguel Oliveira und Maverick Viñales auf den Rängen 2 bis 8.

Einmal mehr war Quartararo damit der einzige Vertreter der japanischen Hersteller inmitten der italienischen Ducati- und Aprilia-Phalanx. Sein Yamaha-Teamkollege Franco Morbidelli testete inzwischen sogar dreifache Wings an der M1, liegt aber abgeschlagen auf Platz 21.

Einen Lichtblick gab es kurz vor 15 Uhr Ortszeit (16 Uhr in Mitteleuropa) für Repsol-Honda-Star Marc Marquez, der sich als Neunter in die Top-10 fuhr. Zumindest auf Rang 14 nach vorne geschoben hatte sich zuvor der beste Vertreter der Pierer-Gruppe, Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder. Beide verzeichneten am Sonntag auch schon einen Sturz.

Bei VR46-Ducati-Pilot Luca Marini (13.) gab es dagegen ein technisches Problem. Gresini-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio ist wegen einer am Samstag erlittenen Gehirnerschütterung nur noch in der Zuschauerrolle.

Portimão-Test, Sonntag (12.3.), Stand 15 Uhr:

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,154 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,148 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,191

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,248

5. Martin, Ducati, + 0,280

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,415

7. Oliveira, Aprilia, + 0,430

8. Viñales, Aprilia, + 0,524

9. Marc Márquez, Honda, + 0,624

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,695

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,700

12. Bastianini, Ducati, + 0,735

13. Marini, Ducati, + 0,739

14. Brad Binder, KTM, + 0,742

15. Mir, Honda, + 0,850

16. Rins, Honda, + 1,004

17. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,133

18. Nakagami, Honda, + 1,155

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,513

20. Miller, KTM, + 1,646

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,759

22. Pirro, Ducati, + 1,945