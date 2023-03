Luca Marini (Ducati): «Rundenzeiten sind nichts wert»

In Portimão konnte Luca Marini seine bisherige Test-Dominanz nicht fortsetzen und musste sich mit Platz 4 zufriedengeben. Der VR46-Ducati-Pilot glaubt, dass Pecco Bagnaia allen anderen Fahrern einen Schritt voraus ist.

Für Luca Marini endeten die MotoGP-Wintertests vielversprechend. Nach Bestzeiten in Valencia und Sepang schloss der Italiener des Mooney VR46 Racing Teams den finalen Vorsaisontest in Portimão auf Rang 4 ab. Auf die Fabelzeit von Lenovo-Ducati-Star Pecco Bagnaia büßte Marini 0,342 sec, während ihm auf den zweitplatzierten Johann Zarco (Pramac Ducati) nur fünf Hundertstelsekunden fehlten. Daraufhin stellte der 25-Jährige fest: «Wir sind alle auf einem ähnlichen Level, nur Pecco scheint etwas mehr zu haben.»

Marini sieht den Weltmeister von 2022 aus einem weiteren Grund in der Favoritenrolle: «Pecco hat im letzten Jahr eine fantastische Saison gezeigt. Auf fast jeder Strecke, zu der er in diesem Jahr kommt, wird alles von Beginn an perfekt und auf 100% sein. Sein 2023er Bike ist quasi makellos und die Elektronik auf einem hohen Niveau. Wir hingegen müssen noch etwas arbeiten.» Zur Erinnerung, während das Ducati-Werksteam mit der Desmosedici GP23 ausgestattet ist, muss Marini in diesem Jahr mit der 2022er-Ducati vorlieb nehmen.

Auch wenn er bei den bisherigen Testfahrten immer an der Spitze zu finden war, mahnte der WM-13. des Vorjahres: «Die Streckenbedingungen beim Test waren komplett andere als sie es beim Rennwochenende in ein paar Tagen sein werden. Die jetzigen Rundenzeiten sind daher in Hinblick auf das Rennwochenende nichts wert»

Am Samstag hatte Marini angekündigt, dass er am finalen Testtag an der Algarve den MotoGP-Sprint simulieren will, um so bei der Reifenwahl eine Entscheidung treffen zu können. Am Sonntag erklärte er dahingehend: «Auf dem Medium-Reifen ist unsere Pace gut genug, um für die Top-5 zu kämpfen. Jedoch sieht es mit dem weichen Hinterreifen anders aus, da sich das Motorrad völlig anders verhält. Für ein bis zwei Qualifying-Runden ist er in Ordnung, aber im Rennen könnte er Probleme bereiten.» Marini glaubt: «Der Sprint wird mit dem weichen Hinterreifen stattfinden, während das Sonntagsrennen mit dem Medium-Reifen gefahren werden wird.»

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194