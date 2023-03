Marco Bezzecchi (Ducati): «Habe etwas mehr erwartet»

Mooney VR46-Ducati-Pilot Marco Bezzecchi ist nach Platz 5 beim Portimão-Test bereit für seine zweite MotoGP-Saison, auch wenn er mit seiner Sprint-Simulation nicht ganz zufrieden war

Das Mooney VR46 Racing Team beendete die Vorsaison mit einem Grinsen im Gesicht. Denn am Ende des zweitätigen Portimão-Tests lagen Luca Marini und Marco Bezzecchi mit den Plätzen 4 und 5 dicht an der Spitze. Die beiden Ducati-Asse hoffen, beim Saisonauftakt an der Algarve ebenfalls vorn mitmischen zu können.

Der jüngere Bezzecchi umrundete das 4,592 km lange «Autodromo Internacional do Algarve» in 1:38,351 min war damit 0,383 sec langsamer als der neue All-Time-Lap-Record von Weltmeister Pecco Bagnaia. «Im Vergleich zu Pecco war ich etwas zu langsam», stellte der «Rookie of The Year» von 2022 fest, warf aber gleichzeitig ein: «Im Vergleich zu allen anderen war meine Pace recht ähnlich.»

Der 24-jährige Italiener führte auf seiner GP22 am Sonntagnachmittag eine Sprint-Simulation durch, die ihn jedoch nicht gänzlich zufriedenstellte. «Ich habe etwas mehr erwartet. Am Samstag und auch am Sonntagmorgen bin ich mit dem Medium-Reifen gut zurechtgekommen. Das Bike hat sich fantastisch angefühlt, daher hatte ich erwartet, mit dem weichen Hinterreifen noch schneller zu sein. Jedoch hatte ich mit diesem widererwartend größere Probleme, da sich das Bike dadurch schwerer fahren ließ.»

Ähnliches stellte auch Teamkollege Marini fest, der daher für das Sonntagsrennen voraussichtlich auf die mittlere Reifenmischung setzen wird.

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

Ergebnisse Portimão-Test, Sonntag (12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

22. Pirro, Ducati, + 2,131



Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000