Takaaki Nakagami (Honda/20.): «Es wird hart»

Takaaki Nakagami büßte beim Portimão-Test 1,341 sec auf die Bestzeit von MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati) ein. Aber auch auf seinen Honda-Markenkollegen fehlte dem Japaner mehr als eine halbe Sekunde.

Takaaki Nakagami hielt sich am Wochenende in Portimão konstant am unteren Ende des Klassements, am Ende ließ er von den Stammfahrern nur Rookie Augusto Ferández (GASGAS) und den am Samstag schwer gestürzten Fabio Di Giannantonio (Ducati) hinter sich, der wegen einer Gehirnerschütterung am Sonntag für nicht fahrtauglich erklärt worden war.

«Wie ihr sehen könnte, waren die drei Tage in Sepang und die zwei Tage in Portimão – nun ja, nicht die beste Situation für uns», räumte «Taka» auf seine Wintertest-Bilanz angesprochen ein. Am Sonntag sah er aber immerhin Fortschritte: «Wenn wir die Platzierung anschauen, sind wir unter Ende des Klassements, aber vom Rückstand her sind wir viel näher dran. Wir haben von Samstag auf Sonntag einen recht großen Schritt gemacht. In Sachen Feedback vom Motorrad wird es besser.»

Der LCR-Honda-Pilot machte aber auch deutlich: Wir sind noch immer wirklich weit weg. Wir müssen uns verbessern, auch ich selbst habe beim Fahren noch Raum für Verbesserungen. Aber ja, wir haben Mühe – in vielen Bereichen, wenn man es mit Ducati vergleicht.»

Und im Vergleich zu den Markenkollegen auf der RC213V? «Wir haben direkt nach dem Test einen schnellen Vergleich mit Alex Rins gemacht, auch mit Joan Mir und Marc Márquez. Alle drei Fahrer haben dieselbe Rundenzeit», verwies Nakagami auf das Honda-Paket auf den Plätzen 13 bis 15. «Ich scheine in Kurve 4 und Kurve 5 die Zeit zu verlieren. Der Rest ist fast gleich. Es ist also nicht so, dass ich überall verliere. In diesen zwei Kurven ist der Gap aber ziemlich groß – rund fünf Zehntel liegen dort. Ich muss verstehen, warum es so ist.»

«Ich habe Mühe mit dem Gefühl zur Front und spüre in der Bremsphase nicht genug Support. Das ist vielleicht ein Grund dafür, dass ich Zeit einbüße», analysierte Nakagami. «Eine andere Sache ist, dass man auf den Daten sieht, dass ich eine andere Fahrweise habe. Es gilt, das besser zu verstehen – beim Set-up und in Sachen Fahrstil.»

Seine eigene Rundenzeit aus dem Vorjahr unterbot Taka. «Aber alle sind schneller», seufzte der 31-jährige Japaner. «Ich habe nicht das Gefühl, dass ich am Limit bin. Ich kann mich noch um einige Zehntel verbessern – aber keine Sekunde. Ich glaube, eine 1:38,8 min oder 1:38,9 min hätte ich am Sonntag fahren können. Aber alle sind wirklich schnell, die Abstände sind so gering, alle sind in einem Paket.»

Vor seiner sechsten MotoGP-Saison macht sich Nakagami daher keine Illusionen: «Alles kann passieren, aber sieben Ducati in den Top-8 – das wird hart. Sie verbessern sich Test für Test und Tag für Tag. Ich glaube nicht an eine große Veränderung, aber mal sehen, wie es an einem GP-Wochenende aussieht.»