Fabio Quartararo (Yamaha): «Sie fahren uns davon»

Nach einem verhaltenen Saisonstart analysierte Fabio Quartararo was Yamaha verbessern muss, wenn sie mit den vorderen Fahrern mithalten wollen. Dabei verwies der Franzose besonders auf die Qualifying-Performance.

Fabio Quartararo musste in Portimão nach Platz 10 im Sprint und Rang 8 im Sonntagsrennen eine bittere Erkenntnis hinnehmen. Auch wenn Yamaha beim Motor der diesjährigen M1 Fortschritte erzielt hat, reichen diese immer noch nicht aus, um mit der Power der anderen Hersteller mitzuhalten. «Wir müssen herausfinden, wie wir am Ende der Geraden näher an ihnen dran sein können, um ein Überholmanöver zu starten. Denn momentan fahren sie uns auf der Geraden immer noch davon und wir müssen es an Punkten versuchen, an denen es schwer ist zu überholen», tönte der Franzose ratlos.

Zudem sieht der MotoGP-Weltmeister von 2021 ein Problem in Yamahas derzeitiger Qualifying-Perfomance. Beim Portugal-GP hatte es Quartararo gerade einmal auf Startplatz 11 geschafft. Im Sprint verhinderte dann beim Start ein Problem mit der Launch-Control einen Vorstoß, während Quartararo den Start des Grand-Prix-Rennens selbst vermasselte. «Unsere Rennpace war gut, aber wegen der schlechten Startposition und nach der verhaltenen Anfangsphase war es schwierig, wieder nach vorne zu kommen. Wir müssen uns im Qualifying deutlich steigern, denn besonders mit unserem Motorrad ist es sehr wichtig, vorn vorne zu starten.»

Der 23-Jährige betonte: «Wir haben ein gutes Potenzial, um schnell zu fahren. Doch wir haben momentan Probleme, wenn es darum geht, gegen die anderen zu kämpfen. Daran müssen wir arbeiten. Hoffentlich finden wir eine Lösung, aber wir müssen ruhig bleiben, denn es ist eine lange Saison.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimão (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.