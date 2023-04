Pit Beirer (KTM): Was traut er Binder am Sonntag zu?

KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer (50) freute sich über den unerwarteten Sieg von Brad Binder im Sprint von Las Termas. Jetzt erwartet er auch vom Sonntag-Rennen einiges.

Das Red Bull KTM Factory Racing Team verblüffte Gegner und Fans am Samstag beim «Gran Premio Michelin de la República Argentina» mit einem grandiosen Sieg durch Brad Binder, sein Teamkollege Jack Miller hingegen verpasste den letzten WM-Punkt mit Rang 10 knapp gegen seinen Kumpel Fabio Quartararo. Der Australier verlor 5,1 Sekunden auf seinen siegreichen KTM-Teamkollegen Brad Binder.

Pit Beirer, Motorsport-Direktor der Pierer Mobility AG mit den Marken KTM, GASGAS und Husqvarna, fiel nach den enttäuschenden Wintertests ein Stein vom Herzen. Denn das neue Chassis und der modifizierte Big-Bang-Motor mit der geänderten Zündfolge, der sich akustisch jetzt wie ein Ducati-Desmosedici-Triebwerk anhört, haben bei den ersten zwei Grand Prix alle Erwartungen übertroffen.

Bei der Fahrbarkeit und Leistungsentfaltung des Motors wurden gegenüber 2022 deutliche Fortschritte erzielt, dadurch hat sich die Lebensdauer der Reifen verlängert, es müssen nicht mehr so harte Mischungen verwendet wie bisher. Das wird sich natürlich irgendwann auch bei den «time attacks» auf die Rundenzeiten auswirken, sobald das Paket ganz ausgereift ist.

«Ich kann die Frage nach der aktuellen Zündfolge und ob die Kurbelwelle jetzt vorwärts oder rückwärts dreht, leider nicht beantworten», lächelte Beirer, der natürlich keine technischen Geheimnisse preisgeben will. «Aber ich habe nach diesem Sprintrennen in Argentinien das Gefühl, der neue Motor läuft ausgezeichnet…»

Was erwartet Pit Beirer am heutigen Sonntag (Start MotoGP um 19 Uhr MESZ) im Rennen über die volle Distanz?

«Naja, das gleiche Ergebnis wie am Samstag dürfen wir eigentlich nicht erwarten. Aber der erste Erfolg bei einem MotoGP-Sprint ist ein weiterer kleiner Puzzlestein für unser junges MotoGP-Projekt. Brad und Jack müssen wieder vom 15. und 16. Startplatz wegfahren. Brad wird heute sicher wieder alles geben. Wir freuen uns bereits auf das Sonntag-Rennen. Auch Jack dürfen wir einiges zutrauen. Und natürlich passiert nach so einem Sieg auch mit der ganzen Mannschaft etwas. Wir haben in Las Termas rund 40 Leute vor Ort. Und wenn sie sehen, was alles möglich ist, dann gibt das allen Beteiligten Kraft. Wir haben am Samstag den Sieg genossen. Aber jetzt stehen die Uhren wieder alle auf null.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1. April):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Mir, Honda, 1. Runde nicht beendet



* mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 3 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 41 Punkte. 2. Viñales 28. 3. Bezzecchi 25. 4. Binder 22. 5. Alex Márquez 17. 6. Zarco 15. 7. Miller 15. 8. Martin 11. 9. Aleix Espargaró 11. 10. Quartararo 9. 11. Morbidelli 8. 12. Marini 7. 13. Marc Márquez 7. 14. Rins 6. 15. Mir 5. 16. Nakagami 4. 17. Augusto Fernández 3. 18. Oliveira 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 46 Punkte. 2. KTM 28. 3. Aprilia 28. 4. Yamaha 14. 5. Honda 13.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 41 Punkte. 2. Aprilia Racing 39. 3. Red Bull KTM 37. 4. Mooney VR46 Racing 32. 5. Prima Pramac 26. 6. Monster Energy Yamaha 17. 7. Gresini Racing 17. 8. Repsol Honda 12. 9. LCR Honda 10. 11. GASGAS Tech3 3. 12. CryptoDATA RNF 3.