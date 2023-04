Nakagami (Honda/11.) «Haben viel Luft nach oben» 02.04.2023 - 11:02 Von Rolf Lüthi

© Gold & Goose Taka Nakagami (30) vor Di Giannantinio (49) Martin, Raul Fernández (25) und Rins © Gold & Goose Der Mangel an Grip am Hinterrad muss dramatisch sein: Taka Nakagami (Honda) im Gespräch mit einem Ingenieur seines LCR-Honda-Idemitsu-Teams Zurück Weiter

In Abwesenheit von Marc Marquez blieb es an Takaaki Nakagami hängen, Hondas Ehre zu retten, was mit Platz 11 im Sprintrennen schon mal nicht gelang. Es fehlt dramatisch an Grip am Kurvenausgang.