Nasses Warm-up in Las Termas: VR46-Ducati vor Miller

In Termas de Río Hondo steht womöglich das erste Regenrennen der MotoGP-Saison 2023 bevor, im Warm-up fuhr Marco Bezzecchi die Bestzeit. In der Startaufstellung stehen nur noch 17 Fahrer.

Das zehnminütige Warm-up in Las Termas fand auf nasser Strecke statt, mit Marco Bezzecchi und Luca Marini landeten beide Fahrer aus dem Mooney VR46 Racing Team vorne. Regenspezialist Jack Miller landete auf der Red Bull-KTM auf Platz 3.

Am trockenen Samstagnachmittag triumphierte dessen Teamkollege Brad Binder überraschend im Sprint, am Sonntag nimmt der Südafrikaner dennoch wieder auf Startplatz 15 Aufstellung. Denn das Sprint-Ergebnis hat keinerlei Auswirkungen auf die Startaufstellung.

Dank seiner ersten MotoGP-Pole verfügt also auch für das Hauptrennen über 25 Runden Gresini-Ducati-Neuzugang Alex Márquez über die beste Ausgangslage. Ebenfalls in der ersten Startreihe stehen VR46-Jungstar «Bez» und WM-Leader Pecco Bagnaia.

Der 18. Startplatz von Joan Mir wird frei bleiben, bei seinem Highsider in der siebten Kurve der ersten Sprintrunde erlitt der Repsol-Honda-Werksfahrer am Samstag ein Kopf- und Nackentrauma. Am Sonntagmorgen wurde er von den Rennärzten für nicht fahrtauglich erklärt.

Zur Erinnerung: Das MotoGP-Rennen beginnt um 19 Uhr (MESZ), das gesamte TV-Programm gibt es in der Übersicht von SPEEDWEEK.com.

MotoGP-Ergebnis Warm-up, Las Termas (2.4.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,354 min

2. Marini, Ducati, + 0,409 sec

3. Miller, KTM, + 0,521

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,812

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,865

6. Nakagami, Honda, + 1,251

7. Bagnaia, Ducati, + 1,265

8. Augusto Fernández, KTM, + 1,296

9. Quartararo, Yamaha, + 1,369

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,373

11. Rins, Honda, + 1,385

12. Martin, Ducati, + 1,554

13. Zarco, Ducati, + 1,618

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,782

15. Brad Binder, KTM, + 2,556

16. Viñales, Aprilia, + 2,645

17. Alex Márquez, Ducati, + 3,184

MotoGP-Ergebnis Q2, Las Termas (1.4.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:43,881 min

2. Bezzecchi, Ducati, 1:44,053 min, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, 1:44,739, + 0,858

4. Morbidelli, Yamaha, 1:45,982, + 2,101

5. Viñales, Aprilia, 1:46,236, + 2,355

6. Zarco, Ducati, 1:46,463, + 2,582

7. Marini, Ducati, 1:46,588, + 2,707

8. Martin, Ducati, 1:46,635, + 2,754

9. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:46,878, + 2,997

10. Quartararo, Yamaha, 1:47,122, + 3,241

11. Nakagami, Honda, 1:48,209, + 4,328

12. Rins, Honda, 1:48,694, + 4,813



Die weitere Startaufstellung:

13. Raúl Fernández, Aprilia, 1:47,420 min

14. Di Giannantonio, Ducati, 1:47,456

15. Brad Binder, KTM, 1:47,511

16. Miller, KTM, 1:47,671

17. Augusto Fernández, KTM, 1:48,420

18. Mir*, Honda, 1:48,585



*= nicht rennfit