Franco Morbidelli (4.): «Ducati ist die Referenz»

Franco Morbidelli kam in Termas de Río Hondo nicht mehr aus dem Strahlen heraus. Denn auch wenn er im MotoGP-Rennen das Podest knapp verfehlte, erlebte der Yamaha-Star sein «bestes Wochenende seit langem.»

Nach dem Vizeweltmeistertitel 2020 durchlebte Yamaha-Star Franco Morbidelli eine schwierige Zeit, die von Verletzungen und enttäuschenden Ergebnissen geprägt war. 2022 landete er mit gerade einmal 42 WM-Zählen auf Gesamtrang 19 und auch der Start in die Saison 2023 verlief mit Platz 14 in Portimão eher verhalten.

Doch in Termas de Río Hondo wendete sich für den Italiener das Blatt schlagartig. Im Qualifying stellte er seine Yamaha M1 auf Startplatz 4 und beendete den Sprint am Samstag nach Führungskilometern ebenfalls auf dieser Position.

Beim MotoGP-Regenrennen lief es am Sonntag für den elffachen GP-Sieger noch besser. Morbidelli behauptete über weite Strecken des Rennens Platz 3 und wurde erst drei Runden vor Schluss vom heranfliegenden Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) vom Podest verdrängt. Dies schmälerte jedoch nicht die Freude des 28-jährigen Römers: «Das war das beste Wochenende seit langem, darüber bin ich glücklich. Wir waren sowohl im Trockenen als auch im Nassen konkurrenzfähig, das müssen wir auch in den kommenden Rennen umsetzen. Ich hatte am Rennende große Probleme mit dem Grip am Hinterrad, weshalb ich Zarcos Attacke nicht abwehren konnte», fasste er freudestrahlend zusammen.

Während sich Teamkollege Fabio Quartararo immer noch den Speed der M1 beklagt, hielt Morbidelli fest. «Das Paket hat an diesem Wochenende gut gearbeitet. Die Fortschritte des Bikes auf der Geraden haben mir auch im Nassen Vorteile verschafft. Kleine Anpassungen können hierbei bereits einen Unterschied ausmachen, doch in einigen Punkten verlieren wir im Vergleich zu Ducati, die die Referenz ist, immer noch Zeit.»

Morbidelli weiter: «Ich freue mich auf das nächste Rennen in Austin. Dort werden wir sehen, ob ich das gute Gefühl von hier bestätigen kann. Doch ich bleibe bodenständig und bin mir dessen bewusst, dass es in dieser Kategorie sehr leicht ist, zu kollabieren und zurückzufallen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Las Termas (1. April):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Mir, Honda, 1. Runde nicht beendet



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.