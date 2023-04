Austin FP2: Martin vorne, Rins Dritter, Bez in Q1 14.04.2023 - 23:13 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Jorge Martin, Schnellster des Freitags

In einer turbulenten Schlussphase setzte sich am Freitag in Austin/Texas Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin durch. Stefan Bradl landete nach einem Sturz auf Platz 20, Jonas Folger mit 4,351 sec Rückstand auf dem 22. Rang.