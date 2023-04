Johann Zarco (11.): «Ich verschwende zu viel Energie» 16.04.2023 - 14:47 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Johann Zarco kämpfte im Sprint in Austin mit seiner Pramac-Ducati

Nachdem er am Start vier Positionen gutgemacht hatte, ging Johann Zarco am Samstag im Sprint die Puste aus. Der Prima-Pramac-Ducati-Pilot schraubte seine Erwartungen an den Rennsonntag in Austin entsprechend herunter.