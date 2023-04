Valentino Rossi: «Bez kann um den WM-Titel kämpfen»

MotoGP-Legende Valentino Rossi äußerte sich zu den Leistungen seines Mooney VR46 Racing Teams in den ersten Grand Prix der Saison 2023 und einem eventuellen WM-Kampf innerhalb seiner VR46 Riders Academy.

Valentino Rossi hat allen Grund, stolz auf sein Vermächtnis in der MotoGP-WM zu sein: «Mit der Academy haben wir einen ausgezeichneten Job gemacht. So gute Ergebnisse in so kurzer Zeit hätte ich nicht erwartet», erzählte der neunfache Weltmeister im Interview mit «Sportweek», der wöchentlichen Beilage der renommierten «La Gazzetta dello Sport».

Rossis Bruder Luca Marini stand in dieser Saison genauso wie Marco Bezzecchi bereits auf dem Podest. Dadurch führt die hauseigene Mooney-VR46-Truppe die Team-WM nach drei Grand Prix an, Bezzecchi ist seit seinem Premierensieg in der Königsklasse in Las Termas sogar MotoGP-WM-Leader.

«Vale» hält das nicht nur für eine Momentaufnahme. «Wenn man sieht, wie die Mannschaft arbeitet und wie das Motorrad funktioniert, kann Bez um die Weltmeisterschaft kämpfen», ist der 44-jährige Lehrmeister überzeugt. «Das Geheimnis ist, dass unser Team aus unseren Leuten besteht, aus Freunden, die in der Vergangenheit schon mit uns gearbeitet haben.»

Dazu sitzen die Mooney-VR46-Asse auf einer Ducati, wenn auch der letztjährigen GP22. Auf die Frage nach den immer wieder aufkommenden Gerüchten rund um die Möglichkeit eines Markenwechsels (Stichwort Yamaha) unterstrich Rossi: «Wir haben einen Vertrag mit Ducati bis 2024.» Dazu machte er deutlich: «Es ist ein beeindruckendes Motorrad, das den Unterschied macht. Es sind die besten Bikes im Grid.»

Mit Titelverteidiger Pecco Bagnaia sitzt natürlich ein weiterer VR46-Musterschüler auf dem Referenz-Bike der Klasse. Dass das Verhältnis zwischen dem Ducati-Lenovo-Werksfahrer und dem aufstrebenden Bezzecchi unter dem WM-Konkurrenzkampf leiden könne, befürchtet Rossi für den Moment nicht: «Zwischen Marco und Pecco gibt es jetzt eine große Rivalität, aber eine angemessene und faire Rivalität. Sie trainieren zusammen auf der Ranch, das hilft ihnen, sich zu verbessern. Einfach ist es natürlich nicht, alles zu managen, vor allem dann, wenn sie um die WM kämpfen sollten.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.