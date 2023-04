Fabio Quartararo (Yamaha): «Dank Start auf Platz 3»

In Jerez will Fabio Quartararo zurück in die Erfolgsspur finden

Nachdem Fabio Quartararo in Austin seinen ersten Podestplatz der Saison holte, strebt das Yamaha-Ass in Jerez nach dem Sieg. Franco Morbidelli will sich hingegen auf ein gutes Freitagstraining konzentrieren.

Yamaha hat beim vierten Saisonlauf in Jerez einiges aufzuholen. In der Konstrukteurs-Wertung liegt der Hersteller aus Iwata derzeit an letzter Stelle und auch die Plätze 7 und 10 in der Fahrerwertung geben Fabio Quartararo und Franco Morbidelli wenig Grund zur Freude. Immerhin konnte Quartararo beim Texas-GP für einen kleinen Lichtblick sorgen, indem er die M1 im Sonntagsrennen auf Platz 3 brachte und damit für das Team den ersten Podestplatz der Saison einheimste. «Es hat sich gut angefühlt, zurück auf dem Podest zu sein, jedoch müssen wir härter arbeiten», dämpfte der Franzose die Euphorie. «Meine Starts haben sich in Austin im Vergleich zu Argentinien stark verbessert. Das hat mir dabei geholfen, denn dritten Platz einzufahren.»

Quartararo weiter: «Jerez ist für uns eine gute Strecke. Wir sind hier normalerweise recht konkurrenzfähig und können um den Sieg kämpfen. Das ist auch in diesem Jahr das Ziel.» An den Circuito de Jerez-Ángel Nieto hat der MotoGP-Weltmeister von 2021 überwiegend gute Erinnerungen. Nach einem back-to-back-Sieg auf der andalusischen Strecke 2020 kletterte er im Vorjahr als Zweiter hinter Pecco Bagnaia (Ducati) ebenfalls auf das Siegertreppchen.

Während Quartararo in Austin einen Aufwärtstrend verzeichnete, lief es bei Teamkollege Franco Morbidelli genau in die entgegengesetzte Richtung. Denn nachdem der Italiener in Termas de Río Hondo noch um die Podiumsplätze gekämpft hatte, fand er sich in Texas mit Platz 14 im Sprint und Rang 8 im Sonntagsrennen weit hinter seinen Argentinien-Leistungen wieder.

Auch der 28-jährige Römer stand in der Vergangenheit in Jerez bereits auf dem Podest, erstmals 2021 als Drittplatzierter. Um dieses Ergebnis zu wiederholen, weiß Morbidelli, woran er arbeiten muss: «Wir streben in Jerez nach mehr, denn wir wollen näher an der Spitze kämpfen», lautete die Kampfansage des MotoGP-Vizeweltmeisters von 2020. «In Austin haben wir gesehen, dass es entscheidend ist, im zweiten Training am Freitag innerhalb der Top-10 zu sein, um direkt ins Q2 zu gelangen. Wenn du nicht im Q2 bist, wird dein Wochenende deutlich härter.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück



WM-Stand nach 6 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.