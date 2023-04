Jerez: Pole-Position für Aleix Espargaró, Pedrosa 6.

Zwischenzeitlicher Regen stellte die MotoGP-Stars im entscheidenden Qualifying 2 von Jerez vor eine zusätzliche Herausforderung, die Aleix Espargaró, Jack Miller und Jorge Martin am besten meisterten.

Zwischen den zwei Qualifying-Sessions der Königsklasse setzte in Jerez leichter Regen ein, aber die MotoGP-Asse starteten die Zeitenjagd im Kampf um die Pole-Position für den «Gran Premio MotoGP Guru by Gryfyn de España» dennoch auf Slick-Reifen. Alex Márquez absolvierte nur eine Out-Lap auf Regenreifen.

Wenig überraschend setzte bei schwierig einzuschätzenden Verhältnissen Red Bull-KTM-Neuzugang Jack Miller mit einer 1:43,003 min die erste Richtzeit. Unbeeindruckt von den Regenflaggen übernahm dann nach gut fünf Minuten Alex Márquez die Führung. Zur Erinnerung: Der Gresini-Ducati-Neuzugang hatte bereits in Termas de Río Hondo eine Pole-Position gefeiert, ebenfalls bei kniffligen Bedingungen.

In den letzten fünf Minuten fielen die Zeiten aber noch einmal deutlich, der Regen hatte sich verzogen: Trotz Schreckmoment im Ausgang der letzten Kurve zeigte zunächst Miller die erste 1:38er-Zeit der Session, aber Zarco und Co. zogen nach.

In der letzten Minute folgte eine Bestzeit auf die andere. Das beste Timing hatte am Ende Aleix Espargaró, der im freien Training eine Begegnung mit einer Katze auf der Strecke hatte, unabhängig davon in der schnellen Kurve 11 abgeflogen war und deshalb nur eine RS-GP zur Verfügung hatte. In 1:37,216 min stürmte der Aprilia-Kapitän auf die Pole-Position.

Die erste Reihe komplettieren Jack Miller und Jorge Martin, der Pramac-Ducati-Pilot war zuvor ebenfalls im freien Training noch im Kiesbett von Kurve 7 gelandet.

Wildcard-Sensation Dani Pedrosa schaffte im letzten Versuch noch den Sprung in die zweite Startreihe, in der er neben seinem KTM-Markenkollegen Brad Binder und Vorjahressieger Pecco Bagnaia Aufstellung nehmen wird, die beide den Aufstieg über ein hochkarätig besetztes Q1 geschafft hatten.

WM-Leader Marco Bezzecchi verpasste Q2 und steht nur auf Startplatz 13. Noch schwieriger gestaltet sich die Ausgangslage für Yamaha-Star Fabio Quartararo von Platz 16. Stefan Bradl und Jonas Folger nehmen den Spanien-GP von den Startplätzen 19 und 22 in Angriff, Enea Bastianini gab auf.

MotoGP-Ergebnis Q2, Jerez (29.04.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:37,216 min

2. Miller, KTM, + 0,221 sec

3. Martin, Ducati, + 0,242

4. Brad Binder, KTM, + 0,316

5. Bagnaia, Ducati, + 0,341

6. Pedrosa, KTM, + 0,367

7. Oliveira, Aprilia, + 0,380

8. Zarco, Ducati, + 0,400

9. Marini, Ducati, + 0,450

10. Viñales, Aprilia, + 0,549

11. Nakagami, Honda, + 0,660

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,704

Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:36,578 min

14. Morbidelli, Yamaha, 1:36,793

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:36,967

16. Quartararo, Yamaha, 1:37,072

17. Raúl Fernández, Aprilia, 1:37,164

18. Rins, Honda, 1:37,256

19. Bradl, Honda, 1:37,297

20. Mir, Honda, 1:37,346

21. Augusto Fernández, KTM, 1:37,753

22. Folger, KTM, 1:38,492

23. Lecuona, Honda, 1:38,582