Fabio Quartararo (Yamaha/12.): «Es ist am Ende egal»

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo ging am Samstag in Jerez beim MotoGP-Sprint leer aus. Der Franzose kämpfte mit seinem Bike um die Punkte, landete am Ende aber außerhalb der Top-10.

Im letzten Jahr hatte Fabio Quartararo beim MotoGP-Rennen in Jerez allen Grund zur Freude, denn bis zur letzten Kurve kämpfte der Yamaha-Fahrer mit Pecco Bagnaia um den Rennsieg. Ein Jahr später hat sich das Blatt gedreht. Während Bagnaia beim Sprint am Samstag auf Platz 2 fuhr, kam Quartararo nicht über Rang 12 hinaus.

Dabei war die Pace des ehemaligen Weltmeisters im Training am Samstagmorgen nicht schlecht. Aber die Probleme kristallisierten sich im Zeittraining heraus. «Besonders das Qualifying war sehr hart für uns. Wir hatten erwartet, so langsam zu sein, denn am Morgen sind wir mit zehn Runden alten Reifen 1:37,3 min gefahren. Aber mit zwei neuen Reifen waren wir nur drei Zehntel schneller. Das war ein Desaster», so das Resümee des 24-Jährigen.

«Als wir im Rennen hinter einem Fahrer fuhren, konnten wir nicht dranbleiben. Selbst im ersten Versuch, als ich auf Platz 8 lag, hätte ich keinen Platz mehr gutmachen können. Ich bin nicht in der Lage zu überholen oder der Spitze zu folgen», klagte Quartararo im Interview am Samstagabend. «Ich war lange hinter DI Giannantonio, aber ich musste eine Sekunde Luft zu ihm lassen. Das ist unser großes Manko.»

Der zwölffache GP-Sieger weiter: «Ich fahre immer am Limit. Im Training am Morgen habe ich viele 1:37er-Zeiten gefahren und das Bike hat sich nicht schlecht angefühlt. Aber wenn man einen neuen Reifen einbaut, dann müsste es mindestens sechs Zehntel bringen. Aber es sind bei uns nur drei Zehntel, auch wenn ich die Mappings verändere. Es ist wirklich komisch.»

Bei den hohen Temperaturen im Rennen (Asphalt über 50 Grad) hatten viele Piloten Probleme mit dem Reifendruck, wenn sie hinter den Gegnern fuhren. War das auch für Fabio ein Thema? «Wir sind beim Reifendruck sehr, sehr niedrig herangegangen, damit wir im Rennen einen normalen Druck haben. Deshalb war der Druck auch in Ordnung und für uns kein Problem», stellte der Yamaha-Fahrer klar. «Unser Thema ist das Einlenken in einige Kurven und der Drive aus den Kurven heraus. Wenn ich mehr riskiere, stürze ich.»

«Im ersten Versuch habe ich einen der besten Starts gemacht», hielt der Franzose fest. «Ich konnte Dani in Kurve 6 sogar überholen. Aber das gelingt dir nur einmal, ein zweites Mal ist fast unmöglich. Aber am Ende ist es auch egal, wo wir nach dem Start liegen, denn ich bin nicht in der Lage zu überholen. Ich war schneller als einige Fahrer vor mir, aber selbst mit einer Sekunde Überschuss fühlt sich der Reifen sehr schlecht an.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi 65 Punkte. 2. Bagnaia 62. 3. Viñales 48. 4. Rins 47. 5. Zarco 46. 6. Binder 42. 7. Marini 38. 8. Martin 35. 9. Quartararo 34. 10. Alex Márquez 33. 11. Miller 33. 12. Morbidelli 29. 13. Oliveira 21. 14. Aleix Espargaró 18. 15. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Pedrosa 4. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 112 Punkte. 2. KTM 61. 3. Aprilia 56. 4. Honda 54. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 103 Punkte. 2. Prima Pramac 81. 3. Red Bull KTM Factory Racing 75. 4. Ducati Lenovo Team 67. 5. Aprilia Racing 66. 6. Monster Energy Yamaha 63. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 23. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.