Razlan Razali (RNF): «Strafe gegen Fabio war zu hart»

Dem RNF Aprilia Team fehlt 2023 bisher das nötige Glück. Denn in Jerez wurde Miguel Oliveira zum zweiten Mal unverschuldet zu Sturz gebracht, wobei er sich schwerer verletzte, als zunächst angenommen wurde.

Miguel Oliveira ist zweifelsohne der bislang größte Pechvogel der Saison 2023. Bei seinem Heimrennen in Portimão wurde der 28-Jährige Opfer des wilden Manövers von Marc Márquez (Repsol Honda), bei dem er sich Verletzungen am rechten Bein zugezogen hatte. Oliveira verpasste daraufhin den Argentinien-GP, meldete sich in Austin aber mit einem fünften Platz stark zurück.

Doch kaum hatte sich der Portugiese von seiner Beinverletzung erholt und im Jerez-Sprint Platz 5 erzielt, ereilte ihn am Sonntag das nächste Unglück. In der zweiten Kurve des Spanien-GP ging Fabio Quartararo (Yamaha) der Platz aus, woraufhin er mit Oliveira und Marco Bezzecchi (Ducati) kollidierte. Während der Italiener einen Sturz vermeiden konnte, wurde der Aprilia-Fahrer unsanft von seiner RS-GP geworfen.

Die Folge: eine Schulterluxation.

Nach weiteren Untersuchungen im Krankenhaus von Jerez am Montag stand fest, dass sich der 28-Jährige dabei auch eine kleine Fraktur am linken Oberarm zugezogen hat.

Quartararo bekam für sein Manöver einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt, den er beim Neustart absolvieren musste.

Aprilia-RNF-Teamchef Razlan Razali hatte zum Vorfall eine klare Meinung. «Als ich die Wiederholung gesehen habe, war ich der Meinung, dass es ein normaler Rennunfall gewesen ist. Ich glaube, es war etwas zu hart, Fabio mit der Long-Lap zu bestrafen. Miguel hatte einfach Pech.»

Und auch für Oliveiras Teamkollegen Raúl Fernández lief das Rennen nicht wie erhofft. Der 22-jährige Madrilene rettete seine Aprilia auf Platz 14 ins Ziel, nachdem er erneut über Arm-Pump-Probleme geklagt hatte. Voraussichtlich wird er sich deshalb am Donnerstag einem Eingriff unterziehen.

«Wir wissen, dass der Erfolg kommen wird, die Frage ist nur wann. Wir müssen nur weiter daran glauben. Ich hoffe, dass sich Miguel bald erholen wird», versuchte der malaysische Teamchef die Stimmung hochzuhalten. «Im Vorjahr war es in jeglicher Hinsicht schwierig. In diesem Jahr haben wir einen guten Partner, am Samstag waren wir auf Platz 5. Dann passiert so etwas, aber das ist eben der Rennsport.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Binder, Bagnaia, Miller © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.