Lin Jarvis bestätigt: Yamaha 2024 ohne Kundenteam

2023 rüstet Yamaha erstmals in der MotoGP-Ära kein Kundenteams aus, denn die RNF-Truppe hat sich mit Aprilia verbündet. Jetzt steht fest: Rossis VR46-Mannschaft (Marini, Bezzecchi) bleibt auch 2024 bei Ducati!

Yamaha verfügte seit Beginn der MotoGP-Viertakt-Ära 2002 immer über mindestens ein Kundenteam. Von 2002 bis zum Ende der Saison 2028 wurde es von Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal betrieben, und als der Franzose für 2019 zu KTM wechselte, übernahm Petronas-Prinzipal Razlan Razali neben seinem Rennstall der Klassen Moto3 und Moto2 auch das einzige Yamaha-MotoGP-Kundenteam. Er erhielt damals die beiden Teamplätze von Jorge «Aspar» Martinez. Nach drei Jahren stieg Petronas aus, deshalb kam 2022 der italienische Energiekonzern WithU neu als Hauptsponsor an Bord.

Doch Yamaha bot dem RNF-Team von Razali nach 2021 immer nur Ein-Jahres-Verträge an. Offiziell, weil die Finanzierung nicht gesichert schien, In Wirklichkeit spielte auch mit, dass sich Yamaha den Italiener Valentino Rossi als Besitzer des Kundenteams wünschte.

Denn erstens stand die italienische Ikone damals mit dem riesigen saudi-arabischen Aramco-Mineralölkonzern in aussichtsreichen Verhandlungen. Zweitens liefert Rossi durch seine VR46 Riders Academy und seine GP-Teams in den Klassen Moto3 und Moto2 immer wieder aussichtsreiche Talente wie Morbidelli, Bagnaia, Marini und Bezzecchi an die Königsklasse ab. Drittens gilt Rossi durch seine MotoGP-WM-Titelgewinne 2004, 2005, 2008 und 2009 als Yamaha-Galionsfigur. Und viertens betreibt Rossi für Yamaha das Master Camp-Team in der Moto2-WM und ist auch sonst tatkräftig an der Yamaha-Nachwuchsförderung namens Master Camp beteiligt. Nicht zuletzt wird seine Ranch in Tavullia mit Yamaha-Bikes beliefert. Inzwischen wurde er auch offiziell zum globalen Yamaha-Botschafter ernannt.

Aber Rossi hat als Teambesitzer für die MotoGP-Weltmeisterschaft einen Ducati-Werksvertrag bis Ende 2024 unterschrieben. Und dank die Schlagkraft der Desmosedici durfte seit längerer Zeit bezweifelt werden, dass das Mooney VR46-Team 2024 auf Yamaha umsteigt.

Trotzdem hoffte Lin Jarvis, der englische Managing Director von Yamaha Motor Racing, vor wenigen Wochen immer noch auf eine Einigung mit Rossis VR46-Team, auch wegen des Ungleichgewichts mit acht Ducati und nur zwei Yamaha im Feld.

Doch nach dem zweiten MotoGP-Sieg von Marco Bezzecchi, der in seiner erst zweiten MotoGP-Saison nach fünf Grand Prix nur einen Punkt hinter Leader Bagnaia liegt, macht sich Lin Jarvis keine Illusionen mehr.

«Das nächste Jahr ist nicht der passende Zeitpunkt, um wieder ein Satellitenteam auszurüsten», erklärte Lin Jarvis auf Anfrage von SPEEDWEEK.com.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (14.05.):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Rdn in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6.281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.