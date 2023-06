Marco Bezzecchi: «Ein besonderes Rennen»

Luca Marini will nach seinem Crash in Le Mans vor heimischer Kulisse Wiedergutmachung leisten

Marco Bezzecchi reist nach seinem Le Mans-Sieg mit nur einem Punkt Rückstand auf WM-Leader Pecco Bagnaia nach Mugello. Der 24-Jährige aus dem Mooney VR46 Racing Team will seinen Erfolg vor heimischer Kulisse wiederholen.

Drei GP an aufeinanderfolgenden Wochenenden stehen für die MotoGP-Stars nun an, und die Serie beginnt mit einem Highlight für das Mooney VR46 Racing Team. In Mugello feiert die Mannschaft von Valentino Rossi das Heimspiel, und entsprechend gross ist die Motivation für Marco Bezzecchi und Luca Marini, beim sechsten Rennwochenende der Saison gut abzuschneiden.

Beflügelt von seinem Sieg in Le Mans will Bezzecchi als WM-Zweiter auch auf heimischem Boden triumphieren. Der Rennfahrer aus Rimini sagt zum anstehenden GP-Wochenende: «Ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Strecke zu gehen: Diese Piste ist aussergewöhnlich, und diesmal wird es vielleicht ein noch spezielleres Rennen für uns werden. Denn wir sind mit dem gesamten Team in einer einzigartigen Situation.»

«In Le Mans waren wir am Sonntag wirklich stark und wir haben bewiesen, dass wir wissen, wie man ein Wochenende gut bewältigt, indem man konzentriert und hart arbeitet. Unser Ziel ist es, das gleiche Gefühl ab dem ersten freien Training wiederzufinden. Es ist unser GP, die Unterstützung der Fans, die Emotionen und die Atmosphäre zu Hause werden den Unterschied ausmachen», schwärmt Bezzecchi.

Sein Teamkollege Marini ist nach seinem Crash in Le Mans nicht minder motiviert: «Ich bin sehr glücklich, in Mugello vor einem so besonderen Publikum auszurücken, mit unserem Potenzial und der Chance, am Wochenende mit den stärksten Fahrern zu kämpfen. Diese Strecke ist eine der schönsten der Welt, ein Grund mehr, unser Bestes zu geben und den Crash von Le Mans hinter uns zu lassen.»

«Diese drei Wochen waren hart, ich danke dem ganzen medizinischen Team, das mich unterstützt hat, wir mussten hart arbeiten, um die Handverletzung besser in den Griff zu bekommen. Trotz allem können wir wirklich gut abschneiden und diese drei aufeinanderfolgende Rennen in Europa so gut wie möglich abzuschliessen, bevor die Sommerpause ansteht», fügt der 25-Jährige an.

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.