Enea Bastianini (Ducati/6.) hofft erstmals auf Regen

Nach der langen Verletzungspause meldete sich Enea Bastianini in Mugello am Freitag mit dem direkten Q2-Einzug stark zurück. Im Hinblick auf die Rennen gibt sich der Ducati-Werksfahrer aber zurückhaltend.

Enea Bastianini schwang sich am Freitag in Mugello erstmals seit dem misslungen Comeback-Versuch in Jerez wieder auf ein MotoGP-Bike und steigerte sich nach Platz 15 am Vormittag am Nachmittag auf den beachtlichen sechsten Platz. «Das freut mich natürlich sehr. Es ist nicht selbstverständlich, zurückzukommen und gleich schnell zu sein. Das Motorrad hat mir aber auf Anhieb Vertrauen vermittelt, ein besseres Comeback hätte ich mir in der Hinsicht nicht vorstellen können.»

Funktioniert es mit der Schulter besser als erwartet? «Wenn ich ehrlich bin, hatte ich es auch genau so erwartet. In bestimmten Momenten war es vielleicht auch schlechter, weil ich in den Richtungswechseln noch Mühe habe. Die schnellen Richtungswechsel bereiten mir mehr Schwierigkeiten. In den Biondetti-Kurven habe ich nach einer Weile große Mühe, ein bisschen auch in der Casanova-Savelli. Zum Glück ist es aber schaffbar.»

«Wir – besser gesagt die Techniker waren gut darin, mir zu helfen. Wir haben zwei, drei Veränderungen am Motorrad vorgenommen, die mir geholfen haben. Und auf Zeitenjagd habe ich es dann geschafft, fast mit den Schnellsten mitzuhalten. Ich bin zufrieden», fasste die «Bestia» zusammen.

Zu den Erwartungen für den weiteren Verlauf des Wochenendes gestand der vierfache Sieger und WM-Dritte des Vorjahres allerdings: «Am Samstag kann es regnen. Darüber wäre ich zum ersten Mal glücklich, weil ich mich dann ein bisschen ausruhen könnte und die Schulter nicht zu sehr beanspruchen würde. Falls es trocken bleibt, glaube ich, dass der Sprint besser als das lange Rennen sein wird.»

Wie steht es nach der Zwangspause um die Ausdauer des 25-jährigen Italieners? «Das ist das Schwierigste, denn abgesehen von der Schulter bin ich natürlich körperlich müde. Nach fünf oder sechs Runden spüre ich, dass ich ein bisschen nachlassen muss. Ich weiß, dass ich im Rennen normalerweise dieses Extra geben kann, aber ich weiß nicht, ob das mein Körper dieses Mal auch zulässt.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Quartararo, Yamaha, + 0,772

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

17. Pirro, Ducati, + 1,052

18. Nakagami, Honda, + 1,070

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

20. Oliveira, Aprilia, + 1,129

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

22. Mir, Honda, + 2,178

23. Savadori, Aprilia, + 2,397

24. Folger, KTM, + 3,046

MotoGP-Ergebnis FP1, Mugello (9.6.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:46,121 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,087 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,104

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,180

5. Zarco, Ducati, + 0,214

6. Martin, Ducati, + 0,240

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,279

8. Viñales, Aprilia, + 0,283

9. Marc Márquez, Honda, + 0,288

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,307

11. Pirro, Ducati, + 0,367

12. Rins, Honda, + 0,385

13. Nakagami, Honda, + 0385

14. Miller, KTM, + 0,443

15. Bastianini, Ducati, + 0,680

16. Bagnaia, Ducati, + 0,718

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,768

18. Marini, Ducati, + 0,813

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,321

20. Mir, Honda, + 1,493

21. Oliveira, Aprilia, + 1,732

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,981

23. Savadori, Aprilia, + 2,044

24. Folger, KTM, + 2,361