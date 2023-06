Augusto Fernandez: «Weiß nicht, wie’s mit neuen geht»

GASGAS-Pilot Augusto Fernandez verblüffte in der zweiten Rennhälfte des Mugello-GP mit Rundenzeiten, die für die Top-10 gereicht hätten. Der 25-Jährige erklärt, weshalb er zu Rennbeginn strauchelte.

Im Sprintrennen am Samstag mit einigen Regentropfen konnte Augusto Fernandez nur GASGAS-Teamkollege Jonas Folger hinter sich lassen, im Grand Prix zeigte er als 15. eine ansprechende Leistung und eroberte einen weiteren WM-Punkt. Jetzt hat der Moto2-Weltmeister des Vorjahres 31 auf seinem Konto und liegt in der Tabelle nach sechs Rennen auf dem tadellosen 14. Platz.

Zu Rennbeginn lag Fernandez auf der 21. Position, konnte später aber starke Zeiten wie die Top-10 fahren und hätte am Ende sogar fast noch Fabio Di Giannantonio auf der Gresini-Ducati geschnappt.

«Immerhin konnte ich einen Punkt holen, auch wenn es ein hartes Rennen war», erzählte Augusto, der im Le-Mans-GP als Vierter brilliert hat. «In Mugello hatte ich das ganze Wochenende und bei allen Bedingungen Probleme. Umso wichtiger war, dass ich das Rennen beenden und damit Erfahrung sammeln konnte.»

Fernandez ist bewusst, dass seine guten Rundenzeiten zu spät kamen. «Das ist leider immer so, daran muss ich arbeiten», meinte der 25-Jährige selbstkritisch. «In diesem Rennen war es so, dass ich mich in etwas mehr als der ersten Rennhälfte nicht gut gefühlt habe. Danach habe ich das mit dem Grip am Hinterreifen gut hinbekommen. Ich weiß, wie ich dieses Motorrad mit gebrauchten Reifen fahren muss – aber nicht, wie es mit neuen geht.»

MotoGP-Ergebnis, Mugello (11. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 23 Rdn in 41:16,863 min

2. Martin, Ducati, + 1,067 sec

3. Zarco, Ducati, + 1,977

4. Marini, Ducati, + 4,625

5. Binder, KTM, + 8,925

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,908

7. Miller, KTM, + 10,999

8. Bezzecchi, Ducati, + 12,654

9. Bastianini, Ducati, + 17,102

10. Morbidelli, Yamaha, + 17,610

11. Quartararo, Yamaha, + 17,861

12. Viñales, Aprilia, + 19,110

13. Nakagami, Honda, + 21,947

14. Di Giannantonio, Ducati, + 25,906

15. Augusto Fernández, KTM, + 26,500

16. Pirro, Ducati, + 30,150

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 38,001

18. Savadori, Aprilia, + 38,662

19. Folger, KTM, + 1:18,912 min

– Alex Márquez, Ducati, 9 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 13 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189

WM-Stand nach 12 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 131 Punkte. 2. Bezzecchi 110. 3. Martin 107. 4. Binder 92. 5. Zarco 88. 6. Marini 72. 7. Miller 62. 8. Quartararo 54. 9. Aleix Espargaró 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 41. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 7. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 211 Punkte. 2. KTM 118. 3. Aprilia 92. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 195. 2. Mooney VR46 Racing 182 Punkte. 3. Red Bull KTM Factory Racing 154. 4. Ducati Lenovo Team 149. 5. Aprilia Racing 107. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 68. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.