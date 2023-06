Bange erste Kurven: Gabel von Johann Zarco blockierte

Prima-Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco ist überzeugt: Wäre im Sprintrennen am Samstag auf dem Sachsenring alles glatt gelaufen, wäre er auf dem Podium gestanden. Was schief ging.

Johann Zarco beendete das Sprintrennen am Samstagnachmittag auf dem Sachsenring als Fünfter, in der letzten Runde setzte er sich mit einem harten Manöver gegen Brad Binder (Red Bull KTM) durch und erwischte bis zum Zielstrich auch beinahe noch Luca Marini (Mooney VR46 Ducati) – winzige 0,051 sec fehlten zu Rang 4.

Von Startplatz 4 aus wollte sich Zarco nach vorne orientieren, doch gegen die Top-3 Jorge Martin, Pecco Bagnaia (beide Ducati) und Jack Miller (KTM) hatte er nichts zu bestellen.

© Gold & Goose Willkommen zurück am Sachsenring, Jorge Martin © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Brad Binder & Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Sprint © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Qualifying - Luca Marini, Francesco Bagnaia & Jack Miller © Gold & Goose Sprint - Francesco Bagnaia, Jorge Martin & Jack Miller Zurück Weiter

«Ich hatte einen guten Start und war beim Anbremsen auf die erste Kurve in einer guten Ausgangsposition», erzählte Zarco. «Ich habe alles richtig gemacht, hatte aber etwas Pech. Die Startvorrichtung am Vorderrad blieb eingerastet, in den ersten drei Kurven war mein Motorrad vorne ganz unten. Vielleicht war die Gabel zu hart eingestellt, um beim ersten Bremsen aufzumachen – ich habe vor der ersten Kurve hart gebremst. Statt vom vierten Startplatz und Platz 3 in der ersten Kurve zu profitieren, war ich in Kurve 2 und 3 langsam und büßte einige Plätze ein. Dann geriet ich auch noch mit Binder aneinander und durch diesen Kontakt entriegelte meine Vordergabel. Ich lag auf Platz 8, erst dann begann mein Rennen so richtig.»

«Ich bin froh, dass ich meine Geschwindigkeit bestätigen konnte, die ich seit Freitagmorgen habe», ergänzte der WM-Fünfte aus Frankreich. «Ich konnte kämpfen, kam in einen guten Rhythmus und hatte die Pace fürs Podium. Jorge hat das Rennen gewonnen (Zarcos Teamkollege – der Autor). Ich weiß nicht, ob meine Pace für ihn gereicht hätte. Aber das Podium oder der zweite Platz waren möglich.»

Am Sonntag um 14 Uhr hat der 32-Jährige eine weitere Chance, dann wird der Deutschland-Grand-Prix gestartet.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sachsenring (17. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 15 Runden in 20:21,871 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,468 sec

3. Jack Miller, KTM, +3,287

4. Luca Marini, Ducati, +5,487

5. Johann Zarco, Ducati, +5,538

6. Brad Binder, KTM, +6,289

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +6,956

8. Alex Márquez, Ducati, +9,261

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,691

10. Enea Bastianini, Ducati, +9,715

11. Marc Márquez, Honda, +10,828

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,905

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,366

14. Augusto Fernández, KTM, +12,593

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +12,905

16. Miguel Oliveira, Aprilia, +13,837

17. Takaaki Nakagami, Honda, +14,505

18. Raúl Fernández, Arilia, +28,959

– Maverick Viñales, Aprilia, 4 Runden zurück

– Jonas Folger, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 140 Punkte. 2. Martin 119. 3. Bezzecchi 113. 4. Binder 96. 5. Zarco 93. 6. Marini 78. 7. Miller 69. 8. Aleix Espargaró 55. 9. Quartararo 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 43. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 8. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 223 Punkte. 2. KTM 125. 3. Aprilia 93. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 212 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 191. 3. Red Bull KTM Factory Racing 165. 4. Ducati Lenovo Team 158. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 70. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.