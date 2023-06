Assen FP1: Bezzecchi stark, Marc Márquez 21.

Jonas Folger am Freitag in Assen

Stefan Bradl auf der RC213V in den LCR-Castrol-Farben

Marc Márquez kehrte am Freitagvormittag in Assen auf die Repsol-Honda zurück

In der ersten MotoGP-Session des Assen-Wochenendes gab es gleich mehrere schnelle Abflüge und eine klare Bestzeit von VR46-Ducati-Ass Marco Bezzecchi. Stefan Bradl 19., Jonas Folger auf Platz 23.

Die «Motul TT Assen» begann für die MotoGP-Asse mit der ersten Trainings-Session um 10.45 Uhr, bei strahlendem Sonnenschein, 25 Grad Luft- und 35 Grad Asphalttemperatur. Weil Jonas Folger ein weiteres Mal Pol Espargaró im GASGAS Factory Racing Tech3 Team ersetzt und dazu Honda-Testfahrer Stefan Bradl erstmals seit 2018 wieder in LCR-Farben antritt (als Ersatz für den am Donnerstag zum zweiten Mal operierten Alex Rins), sind wieder zwei Deutsche mit dabei.

Repsol-Honda-Star Marc Márquez schwang sich nach dem schweren Warm-up-Crash auf dem Sachsenring erstmals wieder auf die RC213V. Zunächst ging es für den achtfachen Weltmeister laut Teammanager Alberto Puig darum, seine körperliche Verfassung einschätzen zu können. Denn bei seinem fünften Sturz des Deutschland-GP hatte er neben einer Prellung am rechten Knöchel und einem kleinen Bruch am linken Daumen auch eine angebrochene Rippe erlitten. Er hielt sich tatsächlich wie angekündigt zurück und lag die gesamte Session lang im Bereich des 20. Rangs.

Nach einer Viertelstunde stürzte GASGAS-Tech3-Pilot Augusto Fernández in Kurve 10: Der Rookie überschlug sich im Kiesbett und kauerte zunächst am Boden, rappelte sich danach aber wieder auf. Fünf Minuten später sorgte RNF-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira in Kurve 1 für den nächsten Crash, auch er setzte die Session danach fort.

Als noch 18 Minuten auf der Uhr standen, richtete Enea Bastianini seine Werks-Ducati in Kurve 10 übel zu, die «Bestia» selbst blieb unverletzt. Pramac-Ducati-Routinier Johann Zarco musste wenig später einen schnellen Abflug in Kurve 15 hinnehmen, stand aber glücklicherweise gleich wieder auf eigenen Beinen und wurde vom Miller-Taxi zurück an die Box befördert.

Eine Viertelstunde vor Ende der 45-minütigen Session blieb Ducati-Jungstar Marco Bezzecchi aus dem Mooney VR46 Racing Team in 1:32,725 min als Erster unter 1:33 min.

Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record seines Markenkollegen Pecco Bagnaia aus dem Vorjahr steht bei 1:31,504 min. Den Rundenrekord aus dem MotoGP-Rennen 2022, eine 1:32,500 min, hält Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró.

In den finalen sechs Minuten folgten dann noch die ersten Zeitenjagden des Tages – und auch auf Soft-Hinterreifen gab «Bez» das Tempo vor. Der zweifache Saisonsieger, der in Assen im Vorjahr sein erstes MotoGP-Podest gefeiert hatte, fuhr in 1:32,246 min vor Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales (+ 0,314 sec) und Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez (+ 0,368) die klare Vormittagsbestzeit. Zarco gelang auf seinem zweiten Bike noch Rang 4.

Fabio Quartararo humpelte wegen der gebrochenen Zehe am linken Fuß zwar zu seiner M1, schaffte aber dennoch Platz 5. In der Yamaha-Box schaute bereits MotoGP-Arzt Dr. Charte nach ihm. Nach der Session steht noch ein medizinischer Check an, bei dem die Rennärzte entscheiden, ob der Weltmeister von 2021 auch für den Rest des Wochenendes für «fit to race» erklärt wird.

Aleix Espargaró hielt sich als Einziger auf Medium-Reifen in den vorläufigen Top-10. WM-Leader und Vorjahressieger Bagnaia (12.) verzichtete ebenfalls auf eine echte «time attack», war allerdings – wie er gestenreich zum Ausdruck brachte – nicht zufrieden mit seiner Session, weil er mehrmals Mühe hatte, mit seiner nicht sonderlich stabilen GP23 die Linie zu halten.

Stefan Bradl beendete die Session auf Platz 19 (+ 1,743 sec), Jonas Folger büßte als 23. knapp zweieinhalb Sekunden auf die Bestzeit und 0,378 sec auf Mir-Ersatz Iker Lecuona ein. Marc Márquez ging in seiner letzten Runde in Kurve 15 weit und kam trotz Soft-Hinterreifen nicht über Rang 21 hinaus.

MotoGP-Ergebnis FP1, Assen (23. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:32,246 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,314 sec

3. Alex Márquez, Ducati, + 0,368

4. Zarco, Ducati, + 0,516

5. Quartararo, Yamaha, + 0,558

6. Marini, Ducati, + 0,635

7. Nakagami, Honda, + 0,735

8. Martin, Ducati, + 0,821

9. Miller, KTM, + 0,841

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,175

11. Binder, KTM, + 1,240

12. Bagnaia, Ducati, + 1,252

13. Augusto Fernández, KTM, + 1,342

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,387

15. Oliveira, Aprilia, + 1,427

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,647

17. Bastianini, Ducati, + 1,656

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,695

19. Bradl, Honda, + 1,743

20. Savadori, Aprilia, + 1,809

21. Marc Márquez, Honda, + 1,865

22. Lecuona, Honda, + 2,117

23. Folger, KTM, + 2,495

Moto2-Ergebnis FP1, Assen (23. Juni):

1. Dixon, Kalex, 1:36,865 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,031 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,119

4. Acosta, Kalex, + 0,134

5. Ogura, Kalex, + 0,170

6. Arbolino, Kalex, + 0,277

7. Roberts, Kalex, + 0,493

8. Baltus, Kalex, + 0,527

9. Salac, Kalex, + 0,689

10. Chantra, Kalex, + 0,690

11. Alcoba, Kalex, + 0,900

12. Lowes, Kalex, + 0,929

13. Vietti, Kalex, + 0,995

14. Canet, Kalex, + 1,007

15. Arenas, Kalex, + 1,068



Ferner:

17. Tulovic, Kalex, + 1,148