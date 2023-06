Fabio Quartararo (Yamaha/6.): «Das sind nur Worte»

Der Yamaha-Werkspilot hofft auf einen Startplatz in den ersten beiden Reihen

Fabio Quartararo musste nach seinem Jogging- in Amsterdam zu seiner M1 humpeln, schaffte in Assen aber die sechstschnellste Runde. Hinterher zog er Bilanz und äusserte sich auch zu Jack Millers Kritik an den Kollegen.

Fabio Quartararo startete nach seinem Jogging-Sturz in Amsterdam, bei dem er sich nicht nur die grosse Zehe am linken Fuss brach, sondern auch den linken Knöchel und Daumen verletzte, angeschlagen ins Rennwochenende in Assen. Doch dass er zu seinem Bike humpeln musste, hielt ihn nicht davon ab, im ersten Training die fünftschnellste Zeit zu fahren.

MotoGP-Arzt Dr. Charte schaute bereits in der Yamaha-Box nach dem Franzosen, der nach dem ersten Training eine medizinische Untersuchung über sich ergehen lassen musste, um die Freigabe für das restliche Wochenende zu bekommen. Diese erhielt der Weltmeister von 2021 auch, und mit der Bestzeit in den ersten 25 Minuten des einstündigen zweiten Trainings stellte er auch gleich seine Fahrtauglichkeit unter Beweis.

Am Ende des Trainingsfreitages durfte er sich über den sechsten Platz in der kombinierten Zeitenliste freuen. Mit seiner persönlichen Bestzeit von 1:32,341 min blieb er nur 0,278 sec langsamer als der Tagesschnellste Marco Bezzecchi. Die Top-5 verpasste er nur um 33 Tausendstelsekunden. Nach getaner Arbeit erklärte er: «Es war ein guter Tag. Ich liebe diese Strecke sehr, aber der Grip war nicht so gross, speziell auf dem Medium-Reifen.»

Gleichzeitig relativierte der 24-Jährige aus Nizza: «Ich hoffe, dass wir weitere Fortschritte machen, denn wir wissen, dass wir am Freitag gut dastehen, doch am Samstag und Sonntag kann sich die Konkurrenz stark verbessern. Ich hoffe, dass auch wir einen vernünftigen Schritt nach vorne machen können.»

Mit Blick aufs Qualifying sagte Quartararo: «Die Strategie ist immer die gleiche, am Limit zu sein. Auf dem Sachsenring mit den feuchten Stellen konnte ich keinen Grip und kein gutes Gefühl finden. Aber hier sollte es trocken bleiben und ich werde natürlich mein Bestes geben.»

Über seine Verletzung sagte der Yamaha-Werksfahrer: «Am Morgen habe ich noch keine Schmerzmittel genommen, aber am Nachmittag entschied ich mich, damit auszurücken. Denn das Problem sind nicht nur die Schmerzen, sondern auch das Bein, das in den Linkskurven nicht ruhig bleibt. Ich muss viel mehr mit den Armen arbeiten, und das spüre ich jetzt auch. Aber ich werde es überleben.»

Und zu den neuen Teilen sagte Quartararo: «Ganz ehrlich, ich habe da nichts gespürt. Ich war aber schnell und wir werden es am Bike behalten, damit es etwas neuer aussieht.» Und er fügte selbstbewusst an: «Wir waren auf dieser Strecke immer schnell unterwegs, ich hoffe deshalb, dass wir das Beste rausholen und einen Startplatz in den ersten beiden Startreihen erobern können.»

Der aktuelle WM-Achte wurde auch auf die Aussagen von Jack Miller angesprochen, der in der vergangenen Woche – ohne Namen zu nennen – einige Kollegen in der Startaufstellung kritisierte. Auf die Frage, ob er sich angesprochen fühlte, erklärte er: «Wieso? Aber auch wenn er mich meint, ist mir das egal, das sind nur Worte. Ich verschwende keine Energie dafür und ich habe die Kommentare auch nicht gelesen.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Assen (23. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:32,063 min

2. Martin, Ducati, + 0,130 sec

3. Miller, KTM, + 0,155

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Viñales, Aprilia, + 0,245

6. Quartararo, Yamaha, + 0,278

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,345

8. Brad Binder, KTM, + 0,386

9. Marini, Ducati, + 0,406

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,518

11. Zarco, Ducati, + 0,606

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,731

13. Oliveira, Aprilia, + 0,738

14. Nakagami, Honda, + 0,872

15. Bastianini, Ducati, + 0,892

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,043

17. Augusto Fernández, KTM, + 1,117

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,241

19. Marc Márquez, Honda, + 1,422

20. Savadori, Aprilia, + 1,432

21. Bradl, Honda, + 1,438

22. Lecuona, Honda, + 1,657

23. Folger, KTM, + 2,337

MotoGP-Ergebnis FP1, Assen (23. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:32,246 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,314 sec

3. Alex Márquez, Ducati, + 0,368

4. Zarco, Ducati, + 0,516

5. Quartararo, Yamaha, + 0,558

6. Marini, Ducati, + 0,635

7. Nakagami, Honda, + 0,735

8. Martin, Ducati, + 0,821

9. Miller, KTM, + 0,841

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,175

11. Binder, KTM, + 1,240

12. Bagnaia, Ducati, + 1,252

13. Augusto Fernández, KTM, + 1,342

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,387

15. Oliveira, Aprilia, + 1,427

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,647

17. Bastianini, Ducati, + 1,656

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,695

19. Bradl, Honda, + 1,743

20. Savadori, Aprilia, + 1,809

21. Marc Márquez, Honda, + 1,865

22. Lecuona, Honda, + 2,117

23. Folger, KTM, + 2,495