Maverick Viñales (7.): «Habe den Speed für Siege»

Aprilia-Crack Maverick Viñales ist für das Rennen am Sonntag äusserst optimistisch. Er zählt sich für das Rennen der Dutch TT in Assen zu den Sieganwärtern.

Die Strategie von Maverick Viñales (28) für einen aus seiner Sicht durchaus möglichen Triumph im MotoGP-Rennen beim GP Niederlande scheint denkbar einfach. «Ich muss schon in der ersten Kurve einfach mehr Druck machen. Spät bremsen und den Gashahn früh aufdrehen. Ich werde das am Sonntag konsequent tun.» Die kritisierte Starting Device von Aprilia sieht er dabei keineswegs als besonders hinderlich an. «Wir haben in Mugello und auf dem Sachsenring entscheidende Fortschritte erzielt. Das wird sich in Assen auszahlen. Klar, so schnell wie KTM sind wir hier beim Start noch nicht.»

Der für seine optimistische Herangehensweise durchaus bekannte Viñales, der Moto3-Weltmeister von 2013 auf KTM, sieht die Hauptgründe für seinen Optimismus darin, «dass wir in Mugello und auf dem Sachsenring grosse Fortschritte gemacht und neue Erkenntnisse gewonnen haben. Wir müssen einfach lernen, in der Quali unser Maximum zu liefern.»

«Assen ist eine Strecke, auf der viele Hersteller eine Chance haben. Auch KTM und Yamaha sind hier stark», zeigt sich der 25-fache GP-Sieger weiter optimistisch. «Der Sprint hat mir schon sehr gut gefallen. Ich habe erst das Hinterrad von Luca Marini gehalten und ihn dann überholt. Mit meinem Vorderreifen war ich sehr zufrieden. Ich bin nur dann etwas gerutscht, als ich direkt hinter einem Gegner herfährt und er überhitzte.»

Im Vorjahr war der Katalane bei der Dutch-TT auf der Aprilia knapp hinter Bagnaia und Bezzecchi aufs Podest gefahren. «Das kann auch dieses Jahr am Sonntag passieren. Wenn ich einmal freie Bahn hatte, bin ich locker 1:32 min auf dem Medium gefahren. Das müsste für den Sieg reichen. Ich brauche einfach eine verrückte erste Runde. Sonst kriegt man dieselben Probleme wie immer, wenn man hinterherfährt.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 13 Runden in 20:09,174 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,294 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,245

5. Brad Binder* (ZA), KTM, +4,582

6. Jorge Martin (E), Ducati, +5,036

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +5,876

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,102

9. Alex Márquez (E), Ducati, +10,525

10. Luca Marini** (I), Ducati, +10,556

11. Jack Miller (AUS), KTM, +11,191

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +11,473

13. Johann Zarco (F), Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández (E), KTM, +17,754

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +19,508

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez (E), Honda, +19,916

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,583

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, 24,269

20. Iker Lecuona (E), Honda, +24,727

21. Jonas Folger (D), KTM, +32,056

22. Stefan Bradl (D), Honda, +35,372

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 10 Runden zurück

* erhielt 3 sec Strafe

** erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 15 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 169 Punkte. 2. Martin 148. 3. Bezzecchi 138. 4. Zarco 109. 5. Binder 101. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 64. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Viñales 56. 11. Alex Márquez 53. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 4. 27. Stefan Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 260 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 105. 4. Honda 81. 5. Yamaha 75.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 257 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 227. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Red Bull KTM Factory Racing 180. 5. Aprilia Racing 117. 6. Monster Energy Yamaha 114. 7. Gresini Racing 87. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.