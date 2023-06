Johann Zarco (Ducati): «Fabio hat mich überrascht»

Johann Zarco kassierte in Assen zwei Nuller

Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco wurde im MotoGP-Rennen in Assen Opfer eines Sturzes von Landsmann Fabio Quartararo (Yamaha). Anschließend schilderte der Franzose die Geschehnisse aus seiner Sicht.

MotoGP-Pilot Johann Zarco reist mit null Punkten aus Assen ab. Denn nachdem der Franzose seine Prima-Pramac-Ducati im Samstags-Sprint nur auf Platz 13 ins Ziel brachte, wurde er am Sonntag in einen Sturz mit Fabio Quartararo verwickelt.

Der Yamaha-Star stürzte in Runde 3 in der schnellen Kurvenkombination nach der Gegengeraden. Zarco, der direkt hinter ihm fuhr, konnte der M1 seines Landsmannes nicht mehr ausweichen und flog ebenfalls ab. Während sich Quartararo am Ellbogen verletzte, kam der 32-Jährige glimpflich davon. «Ich muss abwarten, ob meine rechte Hand noch dick wird, da ich im Bereich der Finger Schmerzen habe. Aber abgesehen davon bin ich fit.»

Zum Zeitpunkt des Sturzes lag Zarco, der von Startplatz 8 ins Rennen gegangen war, nur auf Position 13. Auch Quartararo war von Rang 4 auf die zwölfte Position zurückgefallen. «Ich wollte zu Beginn nicht zu viel Risiko gehen. Ich hatte ein gutes Gefühl, jedoch waren die Grip-Verhältnisse für alle Fahrer sehr schlecht», erklärte Zarco und ergänzte: «Es hat mich überrascht, dass Fabio solche Probleme hatte.»

Den Sturz erklärte der Ducati-Fahrer anschließend wie folgt: «In Kurve 1 habe ich versucht, Fabio zu überholen, jedoch ohne Erfolg. In Kurve 6 hat sich sein Bike stark bewegt. Daher wollte ich in Kurve 7 viel Schwung mitnehmen, um ihn vor der nächsten Kurve zu überholen. Jedoch hat Fabio dann das Vorderrad verloren und ist gestürzt. Er war direkt vor mir und ich war so dicht hinter ihm, dass ich seinem Bike nicht mehr ausweichen konnte. Das war ein wirklich schneller Sturz.»

Während er in den vorherigen drei Grand-Prix jeweils drei dritte Plätze feierte, verlief das Wochenende des zweifachen Moto2-Weltmeisters bis zum Sturz ohnehin durchwachsen. «Am Freitag habe ich es nicht geschafft, ein gutes Set-up für meine Ducati zu finden. Das hat sich auch am Samstag im Sprintrennen gezeigt. Am Sonntag hatte ich ein Set-up gefunden, bei dem ich mich zwar nicht wohlgefühlt habe, das mich aber immerhin schnell gemacht hat. Leider hatte ich dann Pech mit dem Sturz.»

Vor der Sommerpause liegt Zarco in der Gesamtwertung mit 109 Punkten auf WM-Rang 5. Auf Spitzenreiter Pecco Bagnaia (Ducati) fehlen ihm somit 85 Zähler.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.