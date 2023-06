Alex Rins: Nach 16 Tagen aus der Klinik entlassen

Gute Nachrichten von LCR-Honda-Neuzugang Alex Rins, der sich in Mugello schwer am Bein verletzte: Fünf Tage nach der zweiten OP in Madrid durfte er nun die Heimreise nach Andorra antreten.

Am 10. Juni kam Alex Rins im Sprint des Italien-GP in der schnellen Arrabbiata 1 (Kurve 8 des Mugello Circuits) schwer zu Sturz und zog sich dabei einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein zu. Eine erste Operation wurde noch am selben Abend in der Careggi-Klinik von Florenz durchgeführt. Dabei wurde ein externer Fixateur angebracht, weil die Schwellung erst zurückgehen musste.

Zwei Tage später war der LCR-Honda-Pilot transportfähig und wurde nach Madrid geflogen, wo er sich in der Ruber-Klinik am vergangenen Donnerstag einem zweiten Eingriff am Bein unterzog. Dabei entfernten die Ärzte den externen Fixateur und stabilisierten die Brüche mit Platten und Schrauben intern.

Am heutigen Dienstag vermeldete Rins auf seinen sozialen Netzwerken glücklich: «16 Tage und zwei Operationen später fahren wir nach Hause!»

Dazu veröffentlichte der 27-jährige Spanier mit Wohnsitz in Andorra einige Fotos, die seinen Leidensweg dokumentieren. «Diese Bilder zeigen das Ausmaß des Sturzes und die großartige Arbeit der Ärzte. Es war hart, aber ich werde körperlich und mental stärker zurückkehren», versprach der Austin-Sieger. «Ich danke allen für die Nachrichten und dafür, dass ihr euch in diesen Tagen um mich gekümmert habt.»

Einen eigenen Beitrag widmete Rins außerdem den behandelnden Ärzten: «Vielen, vielen Dank an Dr. Vila, Dr. Gomez Arrayas und Dr. Sangiovanni und ihren Teams für ihre Hilfe und Arbeit in diesen Wochen. Es geht nach Hause!»