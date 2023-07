Offiziell: Iker Lecuona ersetzt Rins in Silverstone

Iker Lecuona wird in Silverstone in der LCR-Box Platz nehmen

LCR Honda bestätigte soeben: Iker Lecuona kommt beim Britischen Grand Prix erneut als MotoGP-Ersatzmann zum Einsatz und wird damit auf das prestigeträchtige 8-Stunden-Rennen von Suzuka verzichten.

Superbike-Werksfahrer Iker Lecuona wird von HRC zum bereits dritten Mal in der laufenden MotoGP-Saison als Ersatzmann aufgeboten. Nach den Einsätzen in Jerez (statt Marc Márquez) und Assen (statt Joan Mir) im Repsol-Honda-Werksteam kommt der 23-Jährige aus Valencia nun erstmals auch in LCR-Farben zum Zug. Das Team von Lucio Cecchinello bestätigte Lecuonas Teilnahme für den Silverstone-GP (4. bis 6. August) am Dienstag offiziell.

Denn Alex Rins fällt nach seinem komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch, der er sich in Mugello zugezogen hat, noch länger aus. Ein Comeback-Datum für den Austin-Sieger nannte sein LCR Honda Castrol Team noch nicht. Der 27-jährige Spanier, der am Wochenende trotz Krücken ausgelassen die Hochzeit mit seiner Alexandra feierte, sei aber von Experten umgeben und verfolge täglich einen soliden Plan, um bereit zu sein, sobald die Zeit gekommen sei, wieder auf das Bike zu steigen.

«Ich wünsche Alex eine schnelle Genesung – ich weiß, wie schwierig so eine Situation ist», ließ Lecuona wissen. «In der Zwischenzeit freue ich mich, auf das Motorrad zu steigen. Ich will mein Bestes geben und dem Team helfen. Ich mag das Layout in Silverstone, wir können Spaß haben. Ich möchte mich auch bei der Honda-Familie und LCR für diese Gelegenheit bedanken.»