Alex Rins verletzt: Lecuona darf wieder einspringen

Alex Rins ist seit dem Sprint in Mugello wegen eines komplizierten Schien- und Wadenbeinbruchs ausser Gefecht. Auch das Rennwochenende in Spielberg wird er verpassen. Als Ersatz rückt erneut Iker Lecuona aus.

Seit zwei Monaten ist Alex Rins nicht mehr in der MotoGP-Startaufstellung zu sehen. Der Grund: Am 10. Juni zog sich der 27-jährige Spanier bei einem Crash im Mugello-Sprint einen komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch zu, der gleich zwei Eingriffe nötig machte. Fünf Tage nach der zweiten Operation in Madrid durfte der LCR-Honda-Pilot die Heimreise nach Andorra antreten.

Das Bein durfte er erst in der Vorwoche zum ersten Mal wieder belasten. Und LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello erklärte auf Anfrage von SPEEDWEEK.com: «Er wird dann erstmals seit dem Unfall die Erlaubnis bekommen, wieder erste Schritte zu gehen. Wenn er sich gut fühlt, wird er in Spielberg am 20. August oder am 3. September in Barcelona zurückkehren. Das wissen wir noch nicht genau.»

Nun ist die Entscheidung gefallen, Rins wird auch das Rennwochenende auf dem Red Bull Ring verpassen. Stattdessen kommt ein weiteres Mal Iker Lecuona zum Einsatz. Der 23-Jährige aus Valencia gab bereits in Silverstone als Ersatz für Rins in den LCR-Farben Gas.

Es wird der vierte Einsatz des Superbike-WM-Werksfahrers in der MotoGP in diesem Jahr sein. Im April trat er bereits für den verletzten Repsol-Honda-Star Marc Márquez in Jerez und in Assen an. Lecuona gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Rins, der das LCR-Honda-Team nach der laufenden Saison in Richtung Yamaha-Werksteam verlassen wird. Dort folgt er auf Franco Morbidelli.

