Alex Márquez: KTM wird versuchen, die Show zu stehlen

Was können die Gresini-Ducati-Stars Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio in Spielberg erreichen?

Mit seinem ersten Sprint-Sieg und der Vertragsverlängerung in der Tasche, reist Alex Márquez motiviert nach Spielberg. Das Gresini-Ducati-Ass sieht für den Österreich-GP vor allem zwei Hersteller in der Favoritenrolle.

Seit seinem Wechsel von Honda ins Gresini Ducati Racing Team blüht Alex Márquez regelrecht auf. Auf seine erste Pole-Position in Argentinien folgte am Sonntag mit Platz 3 sein drittes MotoGP-Podest. Zuletzt in Silverstone feierte er im Sprint schließlich seinen ersten Sieg in der Königsklasse. Auch beim Silverstone-GP kämpfte der Spanier um die Podestplätze, fiel jedoch aufgrund eines technischen Defekts frühzeitig aus.

Nach 18 Rennen liegt der 27-Jährige an neunter Stelle des Gesamtklassements, was das Gresini Team nun zur Vertragsverlängerung bis zum Ende der Saison 2024 veranlasste. Mit seinem ersten MotoGP-Sieg und einem neuen Vertrag im Gepäck reist der jüngere der Márquez-Brüder selbstbewusst zum Österreich-GP in die Steiermark. «Wir sind hochmotiviert und ich mag die Strecke in Spielberg. Wir haben also alle Zutaten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.»

Márquez bestätigte den Aufwärtstrend in seiner dritten MotoGP-Saison. «Wir leisten ordentliche Arbeit, weshalb es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir konstant vorne dabei sind.» Für den Österreich-GP sieht der Moto2-Weltmeister von 2019 dabei zwei Werke in der Favoritenrolle. «KTM wird bei seinem Heimrennen versuchen, uns die Show zu stehlen. Aber historisch gesehen ist die Strecke für die Ducati sehr gut. Wir werden daher versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.» Tatsächlich schafften es 2022 vier Ducati-Fahrer in die Top-5, das Rennen gewann Werksfahrer Pecco Bagnaia.

Auch Márquez´ Teamkollege Fabio Di Giannantonio wird in Spielberg versuchen, an seine vielversprechenden Leistungen aus Silverstone anzuknüpfen. «Das Wochenende in Österreich ist die perfekte Gelegenheit für uns, um alle Teile zusammenzufügen und unser Potenzial zu zeigen. Im Vorjahr war das Rennen in Spielberg eins meiner besten, daraus müssen wir unseren Nutzen ziehen.»

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.