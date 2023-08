Pit Beirer: Fahrer wie Marc können weniger ausrichten

KTM-Rennchef Pit Beirer nahm im Rahmen der TV-Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» bei ServusTV zu möglichen Zugeständnissen für die japanischen Werke und der Lage von Marc Márquez Stellung.

Pit Beirer erörterte als Studiogast in der Gesprächsrunde «Sport und Talk – MotoGP Spezial» das heikle Thema der «concessions» für die in Rückstand geratenen japanischen MotoGP-Hersteller und meinte: «Schwierige Frage. Es wird jetzt gleich auf mich eingeprügelt. Aber es gibt ein fixes Regelwerk. Yamaha war zweimal Vize-Weltmeister und einmal Weltmeister in den letzten vier Jahren. Honda hat schon einen Grand Prix gewonnen dieses Jahr, wir nicht.»

Beirer ergänzte: «Wir haben auch vor einigen Entwicklungen gewarnt. Wir waren laut, was die Entwicklung mit den Flügeln und der Downforce betrifft.»

Der KTM-Stratege sagte zur Lage von Repsol-Honda-Star Marc Márquez: «Die Weltklasse-Fahrer wie Marc können jetzt immer weniger den Unterschied machen. Sie bremsen jetzt alle viel später als früher, wo willst du denn jetzt noch daneben fahren, ohne dass du ins Kiesbett fährst? Wir haben hart gearbeitet. Wir werden es akzeptieren, wenn eine Entscheidung getroffen wird, aber natürlich werden wir freiwillig den Platz nicht räumen und die Tür aufmachen.»

Und der Deutsche gab weiter zu bedenken: «Wenn ein Platzhirsch wie Honda solche Schwierigkeiten hat, dann sieht man, wie eng es ist. Wir reden ja nur von ein, zwei Zehntelsekunden. Du bist dann aber gleich aus den Top-10 draußen und nicht in Q2 drinnen. Das Feld ist extrem eng geworden.»

Zur Idee, Márc Marquez – der KTM übrigens in den höchsten Tönen lobt – zu den Mattighofenern zu schleußen, lachte Beirer: «Wir haben eh schon fünf Fahrer unter Vertrag für vier Plätze. Wir verraten auch nicht, was wir nach der Sendung noch alles machen.»

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.