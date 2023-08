Pol Espargaró über seine Strafe: «Ich verdiene sie»

Pol Espargaró (GASGAS) betont, dass hinter seinem Trödeln auf der Ideallinie während des MotoGP-Zeittrainings am Freitag auf dem Red Bull Ring keine Absicht steckte. «Ich habe mich verkalkuliert», sagte er.

Egal, wie das Qualifying am Samstag ausgeht: Den Grand Prix von Österreich am Sonntag muss Pol Espargaró von drei Startplätzen weiter hinten in Angriff nehmen, für den Sprint am Samstag gilt das nicht. Diese Strafe bekam er am Freitagnachmittag aufgebrummt, weil er in den letzten Minuten des Zeittrainings in Kurve 4 auf der Ideallinie gebummelt hatte, dadurch die Runde von Marc Márquez zerstörte und seinen spanischen Landsmann um den potenziellen direkten Einzug ins Qualifying 2 brachte.

«Ich verdiene die Strafe», räumte Pol ohne Umschweife ein. «Ich sah ihn kommen und habe mich nach dem Vorfall auch mit Marc unterhalten. Niemand kann sich vorstellen, wie schnell diese Motorräder ankommen. Wenn du so lange wie ich weg warst, dann bekommst du die Geschwindigkeit und Entfernung nicht koordiniert. Ich ging davon aus, dass er mich schneller überholen würde. Er kam aber nicht und ich musste in die Kurve einbiegen. Dann kam er aber doch, ich hätte also früher das Gas zudrehen müssen. Das war mein Fehler, ich kalkulierte falsch. Letztlich war das das Ergebnis von langer Zeit, die ich kein MotoGP-Bike fuhr. Ich entschuldigte mich.»

© Gold & Goose Willkommen am Red Bull Ring © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Red Bull Ring © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Österreich-GP © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Nach dem Saisonstart in Portugal Ende März fiel Espargaró über vier Monate verletzt aus. Anfang August kehrte er in Silverstone auf die GASGAS zurück, welche identisch mit der KTM RC16 ist, für den Moment orientiert er sich an seinen Markenkollegen. Brad Binder wurde am Freitag starker Vierter, Jack Miller 14., Pol Espargaró 15. und Augusto Férnandez 20.

«Binder kann ich mir momentan nicht als Maßstab nehmen, er fährt auf einem anderen Level», hielt Pol fest. «Ich glaube aber, dass ich schon in naher Zukunft mit Miller mithalten kann. Am Freitagvormittag war ich schneller als er, am Nachmittag fast gleich schnell. Ich schaue mir nach jeder Session alle Daten an. Binder bremst wie ein Tier, so spät. Trotzdem kann er sein Motorrad sehr präzise einlenken und die Kurvengeschwindigkeit mitnehmen. Er bewegt sich auch anders auf dem Bike. Ich tue mir bei Richtungswechseln schwer, weil ich auf der linken Körperseite noch viel zu wenig Kraft habe. Drum verliere ich in Linkskurven so viel, ich habe viel Verbesserungspotenzial. Umso mehr motiviert es mich, wenn ich mich am Schnellsten orientiere.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Spielberg (18. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:28,533 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,044 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,288

4. Binder, KTM, + 0,330

5. Zarco, Ducati, + 0,388

6. Martin, Ducati, + 0,479

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,519

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,563

9. Quartararo, Yamaha, + 0,622

10. Oliveira, Aprilia, + 0,627

11. Marini, Ducati, + 0,653

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,777

13. Marc Márquez, Honda, + 0,823

14. Miller, KTM, + 0,867

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,953

16. Bastianini, Ducati, + 0,982

17. Morbidelli, Yamaha, +1,088

18. Nakagami, Honda, + 1,197

19. Raúl Férnandez, Aprilia, + 1,256

20. Augusto Férnandez, KTM, + 1,334

21. Savadori, Aprilia, + 1,470

22. Lecuona, Honda, + 1,690

23. Mir, Honda, + 1,819

MotoGP-Ergebnisse FP1, Spielberg (18. August):

1. Zarco, Ducati, 1:29,838 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,399 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,411

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,448

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,467

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,469

7. Nakagami, Honda, + 0,500

8. Bagnaia, Ducati, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,538

10. Martin, Ducati, + 0,591

11. Bastianini, Ducati, + 0,621

12. Mir, Honda, + 0,622

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,804

14. Binder, KTM, + 0,908

15. Marini, Ducati, + 0,940

16. Pol Espargaró, KTM, + 0,959

17. Oliveira, Aprilia, + 0,983

18. Marc Márquez, Honda, + 1,018

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,182

20. Raul Fernández, Aprilia, + 1,394

21. Savadori, Aprilia, + 1,445

22. Miller, KTM, + 1,528

23. Lecuona, Honda, + 2,047