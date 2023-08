Nach Todesfall: Weitermachen für Nakagami schwierig

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami trauert um seinen 22-jährigen Landsmann Haruki Noguchi. Unter solchen Umständen in Österreich MotoGP zu fahren, ist für den Japaner mental eine große Belastung.

Obwohl sich die beiden Japaner Takaaki Nakagami und Haruki Noguchi nie persönlich kennengelernt haben, herrscht nach dem Tod des Nachwuchsfahrers große Betroffenheit. Noguchi, der 2019 Dritter im Red Bull Rookies-Cup wurde, stürzte am vergangenen Wochenende in einem Rennen zur Asia Road Racing Championship (ARRC) auf dem GP-Circuit in Mandalika/Indonesien und erlag am 17. August seinen Verletzungen.

Der sportliche Werdegang beider Athleten verbindet sie. Nakagami und Noguchi sind in der Japanischen Meisterschaft für dasselbe Team gefahren. Auch heute steht Nakagami noch viel mit dem Teamchef in Kontakt, wodurch er auf Noguchi aufmerksam geworden ist.

«Er war 22 Jahre alt, ich bin 31 Jahre – wir sind also nie zusammen gefahren», erzählte «Taka» auf dem Red Bull Ring in der Steiermark. «Aber natürlich verfolgte ich ihn. Er war im selben Team, mit dem ich in der Vergangenheit in der Japanischen Meisterschaft an den Start gegangen bin. Ich habe nie von Angesicht zu Angesicht mit ihm gesprochen. Aber ich kenne ihn und glaube, dass er ein gewisses Potenzial hatte, um sich zu entwickeln. Er hat sowohl in der Japanischen als auch in der Asiatischen Meisterschaft schnell und viel gelernt.»

Neben der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit seiner Honda setzt ihm auch der Tod seines Landsmanns mental zu. Als Fahrer in der Königsklasse muss Nakagami die Geschehnisse so verarbeiten, dass sie keine Auswirkungen auf seine Leistung haben.

Das fällt ihm nicht leicht: «Ich kann nicht glauben, dass die Welt ihn verloren hat. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Es ist so eine schreckliche Nachricht für Japan und auch für die aufstrebenden Talente. Ich bin so traurig. Ich habe diese Nachricht am Donnerstagmorgen gesehen. Es fühlte sich nicht so an, als wäre ich bereit auf die Strecke zu gehen, ich fühle mich nicht wohl. Es ist schwierig, so was für den Moment auszublenden, um auf der Rennstrecke weiterzumachen.»

Schwer zu sagen, wie viel Einfluss die Ereignisse der vergangenen Tage auf die Resultate des LCR-Honda-Piloten haben. Im Qualifying strandete er auf dem 19. Startplatz, seine Markenkollegen Joan Mir und Marc Marquez aus dem Repsol-Werksteam wurden im 23-Mann-Feld auch nur 16. und 18.



Im Sprintrennen am Samstagnachmittag stürzte Nakagami, Marquez wurde als bester Honda-Fahrer Zehnter.

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 41 Rennen:

1. Bagnaia, 226 Punkte. 2. Martin 180. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 140. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 110. 7. Marini 107. 8. Miller 95. 9. Alex Márquez 81. 10. Viñales 76. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 60. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Mir 5. 26. Pirro 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 329 Punkte. 2. KTM 181. 3. Aprilia 156. 4. Honda 89. 5. Yamaha 85.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 302 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 254. 4. Red Bull KTM Factory Racing 235. 5. Aprilia Racing 186. 6. Monster Energy Yamaha 125. 7. Gresini Racing 118. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 66. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.