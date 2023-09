Brad Binder (KTM/4.): Ich kenne den Barcelona-Trick

Red Bull KTM-Werkspilot Brad Binder verlor als Vierter im Sprint von Montmeló nur 2,8 sec auf den Sieger. Er wunderte sich über die Schlagkraft der Aprilia und will am Sonntag unbedingt aufs Podest.

Brad Binder (28) holte auch im Sprint beim Gran Premi de Catalunya auf dem 4,657 km langen Circuit Barcelona-Catalunya (mit acht Rechtskurven und sechs Linkskurven) für Red Bull KTM die Kastanien aus dem Feuer. Er hält sich in der Fahrer-WM auf Platz 4, aber Sieger Aleix Espargaró rückte auf Platz 5 vor, er verdrängte Zarco auf die sechste Position.

«Ich habe absolut alles gegeben, was ich hatte, vom Start bis ins Ziel», seufzte der kampfstarke Südafrikaner nach dem vierten Platz und einem Zeitverlust von nur 2,8 Sekunden in zwölf Runden. «Wenn du das Podest so dicht vor den Augen hast, dann kitzelst du das Maximum und dir und dem Motorrad heraus. Aber in den letzten fünf, sechs Runden hat ich mit einem starken Untersteuern zu kämpfen. Deshalb musste ich wirklich vorsichtig sein und aufpassen, dass ich nicht alles vermassle.»

«Ja, dieses Rennen war schwierig zu managen, weil man rasch zu euphorisch wird, wenn man einen Top-3-Ergebnis in Reichweite hat. Aber ich musste mich zur Ruhe zwingen. Jetzt habe ich das Gefühl ich habe heute wirklich das Optimum aus unserem Paket herausgequetscht. Jetzt müssen wir ein paar Set-up-Details für morgen vergessen. Dann werden wir schauen, ob wir am Sonntag weiter nach vorne kommen.»

«Die Aprilia schauen hier wirklich gut aus», erklärte Brad Binder, der nach heftigen Anstrengungen seinen letztjährigen KTM-Markengefährten Miguel Oliveira in die Schranken wies. Denn wenn du sie vor dir hast, dann merkst du, sie können Sachen aufführen, die für uns schwierig nachzuahmen sind. Die Aprilia rollen einfach rum, haben aber trotzdem mehr Speed. Es ist recht eindrucksvoll, wenn man beobachtet, wie sie das zustande bringen.»

Für das morgige Volldistanz-Rennen hat Binder den Schlüssel zum Erfolg erkannt. «Du musst einfach den Hinterreifen in ausgezeichnetem Zustand bis ins Ziel bringen», weiß der KTM-Star, der bisher zwei MotoGP-Siege (Brünn 2020, Spielberg 2021) errungen hat. «Das ist der Barcelona-Trick. Ich verstehe inzwischen recht gut, wie ich die Reifen hier behandeln muss. Das kann ich jetzt besser als in den vorherigen Jahren. Ich bin heute beim Gasaufdrehen sehr sauber gefahren. Jetzt bin ich gespannt, wie es morgen ausschauen wird, wenn wir über die doppelte Distanz härtere Mischungen nehmen.»

Heute fuhren alle MotoGP-Teilnehmer vorne den Soft-Compound, hinten alle ebenfalls die weiche Mischung, nur Zarco und Marini vertrauten auf den Medium Rear.

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 194. 3. Bezzecchi 185. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 129. 6. Zarco 128. 7. Marini 120. 8. Miller 96. 9. Viñales 93. 10. Alex Márquez 92. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 44. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 363 Punkte. 2. KTM 207. 3. Aprilia 178. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 322 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 305. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 262. 5. Aprilia Racing 222. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 62. 11. Repsol Honda 24.