Alex Rins: Kein Misano-Comeback, Takahashi kommt

Alex Rins muss sich weiter von seinem Schien- und Wadenbeinbruch erholen und fehlt daher auch beim Misano-GP. Da Honda die Fahrer ausgehen, bringen sie als Ersatzmann den Langstrecken-WM-Pilot Takumi Takahashi.

Alex Rins brach sich beim Mugello-Sprint Anfang Juni das Schien- und Wadenbein und ist seitdem auf Krücken angewiesen. Ursprünglich wollte der Spanier beim Misano-GP wieder auf seine LCR-Honda steigen. Hierzu testete er am Montag in Aragón eine Honda Fireblade, um seinen physischen Zustand auf die Probe zu stellen.

Zur Erinnerung, eine Woche nach dem Italien-GP wurde der 27-Jährige beim WM-Lauf in Deutschland nicht ersetzt, in Assen sprang Testfahrer Stefan Bradl für ihn ein. In Silverstone, Spielberg und Barcelona ersetzte ihn Iker Lecuona, der als Ersatzfahrer ohne Punkte blieb.

Trotz positiver Signale von Teaminhaber Lucio Cecchinello wurde nun bekanntgegeben, dass der Texas-GP-Sieger auch beim San-Marino-GP in Misano fehlen wird. Diese Entscheidung brachte HRC in Fahrernot. Denn Lecuona muss am kommenden Wochenende für Honda in der Superbike-WM in Magny-Cours antreten. Testpilot Stefan Bradl wird in Misano mit einer Wildcard für HRC unterwegs sein und kann somit ebenso wenig den Platz des Spaniers übernehmen.

Eine weitere Option wäre Tetsuta Nagashima gewesen, der im vergangenen Jahr bereits drei Grand-Prix-Einsätze im LCR-Team absolviert hat. Jedoch testet der Japaner in dieser Woche in Motegi und ist somit ebenfalls nicht verfügbar.

Daher musste LCR-Honda tief in die Trickkiste greifen und nominierte schließlich Takumi Takahashi. Der Japaner hat für Honda bereits fünf Mal das 8 Stunden-Rennen von Suzuka gewonnen, jedoch fällt seine GP-Erfahrung magerer aus. Einzig 2015 absolvierte er einen MotoGP-Start in Motegi, bei dem er als Zwölfter sogar WM-Punkte sammelte.

2020 bestritt der 33-Jährige im MIE-Honda-Team die gesamte Superbike-WM-Saison, jedoch ohne größere Erfolge.

MotoGP-Ergebnisse, Montmeló (3. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 23 Rdn in 38:56,159 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,377 sec

3. Martin, Ducati, + 2,831

4. Zarco, Ducati, + 4,867

5. Oliveira, Aprilia, + 7,529

6. Alex Márquez, Ducati, + 10,590

7. Quartararo, Yamaha, + 10,821

8. Miller, KTM, + 10,880

9. Augusto Fernández, KTM, + 12,889

10. Di Giannantonio, Ducati, + 13,280

11. Marini, Ducati, + 16,491

12. Bezzecchi, Ducati, + 16,561

13. Marc Márquez, Honda, + 21,616

14. Morbidelli, Yamaha, + 23,108

15. Nakagami, Honda, + 26,740

16. Lecuona, Honda, + 28,860

17. Mir, Honda, + 33,929

– Raul Fernández, Aprilia, 13 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 20 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 22 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, DNS

– Bastianini, Ducati, DNS

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 210. 3. Bezzecchi 189. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 154. 6. Zarco 141. 7. Marini 125. 8. Viñales 113. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 102. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 379 Punkte. 2. KTM 215. 3. Aprilia 203. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 351 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 314. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 270. 5. Aprilia Racing 267. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 145. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.