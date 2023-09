Offiziell: Luca Marini auch 2024 im VR46 Team

Es war nur noch eine Frage der Zeit, pünktlich zum Heim-GP von Luca Marini und dem Mooney VR46 Racing Team in Misano folgte am Donnerstag die offizielle Bekanntmachung: Der Vertrag wurde um ein Jahr verlängert.

«Auch 2024 im Mooney VR46 Racing Team zu bleiben ist für mich eine Sache des Vertrauens in eine eingespielte Truppe, mit der ich mich wohlfühle und die seit vielen Jahren an mich glaubt», kommentierte Luca Marini seine Vertragsverlängerung mit dem familieneigenen Rossi-Rennstall.

Seit 2018 fährt Marini im VR46 Team, damals noch in der Moto2-WM. 2020 war er Vizeweltmeister in der zweithöchsten Klasse, 2021 war er der erste MotoGP-Pilot in VR46-Farben. In dieser Saison stand der 26-Jährige als Zweiter in Austin auf dem GP-Podest, zuvor war er im Sprint von Argentinien schon Dritter. In der WM-Tabelle liegt er auf Rang 7.

Für 2024 nimmt sich der Bruder des neunfachen Weltmeisters Valentino Rossi noch einmal mehr vor: «Zu den Protagonisten zu gehören und als Fahrer und Team um die Meisterschaft zu kämpfen, ist ein reales Ziel», ist Luca überzeugt.

Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci freut sich, nach Marco Bezzecchi auch den zweiten Fahrer für ein weiteres Jahr zu bestätigen. Für Marini wird es die siebte Saison im VR46 Team. Die Eigenschaften seines Schützlings beschreibt Uccio so: «Er ist ein Arbeiter, sehr präzise und auf die Details fokussiert – und das ist in der heutigen MotoGP ein Plus. Er ist schnell, konstant und sehr solide und ich glaube, er hat bisher weniger erreicht als das, was er verdient hätte.» Das solle sich in Zukunft ändern, so der gemeinsame Wunsch von Fahrer und Teammanagement.

