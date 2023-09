Offiziell: Franco Morbidelli 2024 auf Pramac-Ducati

Prima Pramac Racing bestätigte am Montagnachmittag die Verpflichtung von Franco Morbidelli für die MotoGP-Saison 2024 offiziell. Ihn erwartet eine Ducati Desmosedici GP24.

Für 16 Uhr hatte Pramac Racing auf den Social-Media-Kanälen am heutigen Montag große Neuigkeiten angekündigt, im Gegensatz zum Online-Verwirrspiel von Repsol Honda in der vergangenen Woche folgte darauf tatsächlich die von allen erwartete Nachricht: Franco Morbidelli wird 2024 den Platz von Johann Zarco einnehmen, der für zwei Jahre zu Honda wechselt.

Morbidelli, 2020 dreifacher MotoGP-Sieger und Vizeweltmeister, bekommt damit nach zweieinhalb mageren Jahren im Yamaha-Werksteam bei Prima Pramac Racing eine neue Chance – und das auf einer aktuellen Ducati-Maschine. Er wird 2024 eine GP24 steuern, genauso wie die Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und Enea Bastianini sowie sein neuer Teamkollege Jorge Martin.

«Ich freue mich sehr, dass Franco für 2024 zu unserer Familie stoßen wird», verkündete Teamchef Paolo Campinoti. «Wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis und er hat schon mehrfach bewiesen, dass er ein Champion ist. Ich bin überzeugt, dass er in unserem Team die Voraussetzungen vorfinden wird, um wieder um die Positionen zu kämpfen, die er verdient.»

Dazu erfüllt Pramac mit der Verpflichtung des VR46-Schützlings den Wunsch von Titelsponsor Prima, einem italienischen Versicherungskonzern, nach einem italienischen Fahrer.

Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna begrüßte Morbidelli ebenfalls: «Es ist uns eine Freude, Franco Morbidelli im werksunterstützten Pramac Racing Team willkommen zu heißen, auf einer Desmosedici-Werksmaschine. Franco ist ein Fahrer mit viel Talent und Erfahrung. Er hat mehr als einmal bewiesen, dass er stark und schnell ist. Es war kein Zufall, dass er 2020 mit drei Siegen MotoGP-Vizeweltmeister war. Wir sind überzeugt, dass er mit Pramac und dank unserer Unterstützung sein gesamtes Potenzial zeigen wird.»

Pramac-Teammanager Gino Borsoi betonte, er habe großes Vertrauen in Franco und sein Talent. «Ich bin überzeugt, dass er sich in unserem Team wohlfühlen wird, und wir gemeinsam um großartige Ergebnisse kämpfen werden», ergänzte er.

Die Team-Wertung führt Prima Pramac Racing aktuell an. Martin, mit 36 Punkten Rückstand erster Verfolger von Titelverteidiger Bagnaia, bescherte dem Ducati-Kundenteam in dieser Saison auch schon zwei GP-Siege. Morbidelli erlebt auf der Yamaha M1 – abgesehen von zwei vierten Plätzen bei speziellen Grip-Verhältnissen in Argentinien – als WM-Zwölfter eine weitere mühsame Saison. Immerhin ist der 28-jährige Italiener mit brasilianischen Wurzeln aber der einzige MotoGP-Pilot, der in allen bisherigen zwölf GP-Rennen der laufenden Saison immer in die Punkteränge gefahren ist.

Montag-Test Misano, kombinierte Zeiten (11. September):

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18. Bradl, Honda, + 1,544

MotoGP-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33,421 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

– Pol Espargaró, KTM, 12 Runden zurück

– Mir, Honda, 17 Runden zurück

– Miller, KTM, 18 Runden zurück

– Pirro, Ducati, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 283 Punkte. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 416 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 394 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.