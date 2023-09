Marc Márquez (Honda): «Werden viel arbeiten müssen»

Marc Márquez liegen unbekannte GP-Pisten im Kalender, auf einen MotoGP-Sieg wartet der Repsol-Honda-Pilot aber schon lange – bis zum Indien-GP werden genau 700 Tage vergangen sein.

Marc Márquez musste seine Reise nach Indien zwar um einen Tag verschieben, weil er wie rund 30 andere HRC-Teammitglieder für den eigentlich am Dienstag angesetzten Abflug noch kein Visum erhalten hat. Dennoch gab sich der 30-jährige Spanier entspannt und drehte erst einmal ein paar Runden auf dem Mountainbike, ehe er sich zu Hause in Madrid entspannte.

Der MotoGP-Premiere des Buddh International Circuits blickt der Superstar der Szene gespannt entgegen: «Ich freue mich sehr darauf, all die Fans in Indien zu treffen. Es ist immer ein schöner Moment, wenn wir die MotoGP in ein neues Land, zu neuen Leuten und neuen Fans bringen, um unseren Sport und unsere Leidenschaft mit ihnen zu teilen.»

Der 30-jährige Spanier, aktuell nur WM-19., weiß aber auch: «Wir werden viel arbeiten müssen, um alles über die Strecke und unsere eigene Situation mit dem Motorrad zu verstehen. Das Ziel ist, ein weiteres Wochenende wie in Misano zu absolvieren – Tag für Tag aufzubauen und zwei gute Rennen zu zeigen.»

Bemerkenswert: Am Renn-Sonntag des «IndianOil Grand Prix of India» werden seit Marcs bisher letztem MotoGP-Sieg am 24. Oktober 2021 beim Emilia-Romagna-GP in Misano genau 700 Tage vergangen sein.

Als Siebter fuhr der 59-fache MotoGP-Sieger und sechsfache Weltmeister der Königsklasse zuletzt in Misano sein bestes Saisonergebnis in einem GP-Rennen über die volle Distanz ein.

Der anschließende Montag-Test verlief zwar enttäuschend, wie Márquez auch unmissverständlich zu verstehen gab, zumindest der Blick in die Geschichtsbücher der Motorrad-WM spricht vor dem ersten Indien-GP aber für den Honda-Werksfahrer. Kamen neue Strecken in den Kalender, gewann er in seiner MotoGP-Karriere bereits drei Mal die Premiere: 2013 auf dem COTA nahe Austin (Texas), 2014 in Termas de Río Hondo (Argentinien) und 2018 in Buriram (Thailand).

Nur die MotoGP-Rückkehr nach Österreich auf dem schnellen Red Bull Ring gewann dazwischen 2016 Andrea Iannone für Ducati.

In den jüngsten Jahren mauserte sich zwar Miguel Oliveira mit Siegen in Portimão 2020 und Mandalika 2022 zum Spezialisten für neue GP-Strecken. Allerdings ist zu bedenken, dass Marc Márquez in beiden Fällen verletzungsbedingt nicht am Start war.

Sein Bruder Alex Márquez bestätigte bei einer Umfrage von motogp.com unter den aktuellen MotoGP-Piloten im Hinblick auf den Buddh International Circuit: «Die Ducati-Piloten werden mit Sicherheit schnell sein. Miller, Binder und Marc sind aber die Fahrer, die sich ein bisschen besser anpassen können.»

Marc Márquez dagegen meinte auf die Frage nach dem ersten Indien-GP-Sieger: «Wenn ich wetten müsste, würde ich auf Pecco Bagnaia setzen, weil er in dieser Saison die meisten Siege gefeiert hat. Ich gehe also auf Nummer sicher.»

Montag-Test Misano, kombinierte Zeiten (11. September):

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18. Bradl, Honda, + 1,544

MotoGP-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33,421 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

– Pol Espargaró, KTM, 12 Runden zurück

– Mir, Honda, 17 Runden zurück

– Miller, KTM, 18 Runden zurück

– Pirro, Ducati, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 283 Punkte. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 416 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 394 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.