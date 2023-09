Marco Bezzecchi (Ducati/5.): «Es ist verdammt schwer»

Harte Bremspunkte fordern Marco Bezzecchi und Co. in Indien alles ab

Der linke Daumen bereitet Marco Bezzecchi in Indien weniger Schwierigkeiten als befürchtet. Den Buddh International Circuit beschreibt der Mooney-VR46-Jungstar als spektakulär, aber anspruchsvoll.

Bestzeit im FP1 und Platz 5 im Zeittraining am Nachmittag standen bei Marco Bezzecchi nach dem ersten Tag auf dem 5,01 km langen und für alle GP-Piloten neuen Buddh International Circuit zu Buche. «Es war in Ordnung, ich kann mich nicht beklagen», grinste der 24-jährige Italiener. «Die Strecke ist wirklich schön, technisch und anspruchsvoll. Es war hart, aber es war auch gut», fasste er zusammen.

Mit seiner körperlichen Verfassung zeigte sich «Bez» zufrieden. «Ich bin sehr glücklich, wie es mit der Hand läuft. Ich fühle mich recht gut auf dem Motorrad und kann sagen, dass ich von meiner körperlichen Verfassung her fast wieder bei 100 Prozent bin. Ich habe noch ein wenig Schmerzen und auf dieser Strecke gibt es zwar zwei Schikanen, insgesamt sind die Richtungswechsel aber einfacher zu bewältigen als in Misano. Es war hart, weil es heiß ist, aber es war okay.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Buddh © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Michele Pirro © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini Zurück Weiter

Die Tagesbestzeit fixierte am Nachmittag sein Mooney-VR46-Teamkollege Luca Marini, der 0,420 sec schneller war als der WM-Dritte. «Ich werde mir nach diesem Interview gleich seine Daten anschauen», kündigte Bezzechi schmunzelnd an.

Was am Freitag klar zu sehen war: Besonders der Bremspunkt vor Kurve 1 stellt die MotoGP-Piloten auf der indischen GP-Strecke vor eine Herausforderung. «Ja, es ist sehr schwierig, das Motorrad vor Kurve 1 abzubremsen, auch weil gleich darauf die zweite Kurve folgt. Es ist verdammt schwer. Ich habe heute auf der Suche nach der perfekten Referenz so viele Fehler gemacht», schilderte Bez.

Gleichzeitig verriet der Rossi-Schüler aber auch: «Ich glaube, es ist die schwerste Stelle von der Fehlerquote her, aber es ist nicht der Abschnitt der Strecke, der am schwersten zu fahren ist. Der dritte Sektor ist schwieriger – und spektakulär, mit den zwei Schikanen und der Steilkurve. Du musst dort in den aufeinanderfolgenden Kurven sehr präzise sein. Machst du in der ersten Kurve einen Fehler, versaust du den gesamten Sektor», redete der Lockenkopf wie immer Klartext.

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Buddh Circuit (22.9.):

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

MotoGP-Ergebnisse FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755