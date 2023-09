Marco Bezzecchi (5.): «Mit Soft-Reifen mehr erwartet»

Marco Bezzecchi am Freitag in Motegi

VR46-Ducati-Jungstar Marco Bezzecchi büßt in Motegi am Freitag als Fünfter 0,456 sec auf den All-Time-Lap-Record von Red Bull-KTM-Star Brad Binder ein und war damit nicht vollauf zufrieden.

«Das Ziel war, direkt ins Q2 zu kommen, also darf ich mich nicht beklagen», kommentierte Marco Bezzecchi seinen fünften Platz am Freitag im Mobility Resort Motegi. «Mit dem Soft-Reifen hätte ich erwartet, etwas schneller zu sein, es ist mir aber nicht gelungen, schnell genug zu sein. Ich muss mich vor allem auf der Bremse ein bisschen verbessern. Daran müssen wir für morgen arbeiten.»

Lief der erste Tag in Japan für den Dominator des Indien-GP also schlechter als erwartet? «Nein, ich hätte einfach nur erwartet, mit dem weichen Reifen ein bisschen schneller zu sein», entgegnete der Ducati-GP22-Pilot aus dem Mooney VR46 Racing Team. «Ich bin aber dennoch Fünfter und auch nicht weit weg. Aber ihr wisst ja, wie es ist, man will immer mehr...»



Also blickt Bezzecchi dem Quali-Tag zuversichtlich entgegen? «Ja, ich bin immer zuversichtlich.»

Als WM-Dritter wird die Performance des dreifachen Saisonsiegers sowie seiner Markenkollegen Pecco Bagnaia und Jorge Martin, in der WM-Tabelle auf den Plätze 1 und 2, natürlich genauer beobachtet. «Bez» selbst befasst sich in der Box weniger mit der Leistung seiner Markenkollegen. «Während einer Session hast du dafür nur schwer Zeit, danach wirft man sicher einen Blick drauf, ich persönlich schaue aber nicht großartig drauf», erklärte er auf Nachfrage.

Am Freitag stahl in Motegi zudem ein Red Bull-KTM-Werksfahrer der Armada aus Borgo Panigale die Show: Brad Binder unterbot mit dem neuen Carbon-Chassis sogar den All-Time-Lap-Record von Jorge Lorenzo aus dem Jahr 2015. «Binder ist im Moment der Stärkste», bestätigte Bezzecchi. «Aber auch Martin ist von der Pace her sehr schnell. Genau habe ich es noch nicht analysiert. Pecco war auf dem weichen Reifen sehr schnell, ich weiß nicht, wie schnell er von der Pace her sein könnte. Binder ist aus meiner Sicht aber ein bisschen schneller im Moment.»

Dazu kommt: Am Samstag könnte der angekündigte Regen die Karten neu mischen. «Im Regen ist es zu kalt, ich bevorzuge trockene Verhältnisse», schmunzelte der 24-jährige Rossi-Schüler aus Rimini. «Es wird aber für alle gleich, ich werde also einfach unter den Bedingungen fahren, die wir vorfinden werden.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742 sec

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395